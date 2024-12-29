Oyuncu ve bir zamanların ünlü süper modeli Dayle Haddon karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
1970'li yılların en ünlü süper modellerinden olan, kariyerine oyuncu olarak devam eden Dayle Haddon, karbon monoksit zehirlenmesi geçirerek 76 yaşında hayata veda etti
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Dayle Haddon, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
Oyuncu ve bir zamanların en ünlü süper modellerinden biri olan Dayle Haddon'ın, kızının evinde karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.
Yetkililer, Pensilvanya'daki evde meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.
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76 yaşında hayatını kaybeden Dayle Haddon'ın cansız bedeni, ikinci kattaki bir yatak odasında bulundu. Yetkililer, ünlü oyuncunun resmi ölüm nedenini belirlemek için toksikoloji raporunun hazırlanacağını belirtti.
Evde bulunan ailenin diğer üyeleri şüpheli karbon monoksit sızıntısından etkilenmezken, ihbar üzerine eve gelen iki sağlık görevlisi karbon monoksit maruziyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı, bir polis memuru olay yerinde tedavi edildi.
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Soruşturma devam ederken, polis şüpheli sızıntının arkasında bir kazandan çıkan dumanların olabileceğini düşünüyor.
Dayle Haddon'ın kızı Ryan Haddon, annesinin ardından dokunaklı bir mesaj yazdı.
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Ryan Haddon, Instagram'da; "Dayle'ın parlak ışığı bu dünyevi alemde söndü. En çok ihtiyaç duyulan yerde her zamanki gibi parlıyor, hiç şüphem yok. Güçlü bir kadındı ama yine de yumuşak ve herkese karşı dikkatliydi. Çok yaratıcı ve meraklıydı, içten ve dıştan güzellikle donatılmıştı. Her zaman nazik ve düşünceliydi" mesajını paylaştı.
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Dayle Haddon, ünlü markalar için modellik yaptı ve 1970'lerde Sports Illustrated ve Vogue Paris gibi dergilerin kapaklarında yer aldı.
Kanada'da doğup büyüyen Dayle Haddon, kariyerine balerin olarak başladı.
Modellik yapmak için ABD'ye taşındı ve daha sonra sinemada çalıştı. 1973'te vizyona giren 'The World's Greatest Athlete' ve 1979 yapımı 'North Dallas Forty' gibi filmlerde rol aldı.