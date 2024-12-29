Oyuncu ve bir zamanların ünlü süper modeli Dayle Haddon karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Ryan Haddon, Instagram'da; "Dayle'ın parlak ışığı bu dünyevi alemde söndü. En çok ihtiyaç duyulan yerde her zamanki gibi parlıyor, hiç şüphem yok. Güçlü bir kadındı ama yine de yumuşak ve herkese karşı dikkatliydi. Çok yaratıcı ve meraklıydı, içten ve dıştan güzellikle donatılmıştı. Her zaman nazik ve düşünceliydi" mesajını paylaştı.