Blair, "Kemoterapi için saçlarımı kesmiştim. Yeniden büyümeye başlaması 2 ay sürdü. Traş etmiştim ama büyümesine izin verdim. Ancak saçlarımı kısa ve gri bırakacağım. Daha önce hiç yapmadığım bir şey. Belki de uzun, kahverengi saçtan vazgeçmek ve kabullenmek zor değildir. Elbette deneyeceğim" ifadelerini kullandı.