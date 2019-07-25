"GÖRÜNTÜ ALMANIZ NE KADAR DOĞRU?"

Yaptığı paylaşımla gündeme gelen Altuğ, ormanlık alanı çekip, "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadar doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın" şeklinde magazin muhabirlerine seslendi.