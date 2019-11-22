Oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kökenli'nin yüzündeki değişimi fark eden takipçileri, oyuncunun paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

Kimi takipçisi fotoğrafa uygulanan shop ile değiştiğini söylerken, kimisi ise botoks yaptırdığını ifade etti.

İşte Kökenli'nin paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

- "Ne gerek var bu kadar makyaja, shopa?"

- "Bu kadın bir şey yapmış kendine"

- "Estetik hiç yakışmamış"

- "Acayip değişmiş, tanıyamadım"

- "Bu kız estetik mi yaptırdı? Eski haliyle eser yok"

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır.

2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

Son olarak Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.