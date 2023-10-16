'Oyun Bitti', 27 Ekim’de vizyonda

'Oyun Bitti' adylı sinema filmi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği iddialı film, 27 Ekim Cuma günü vizyona girecek.

Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün paylaştığı 'Oyun Bitti'nin fragmanı yayınlandı. Film, Türk ve Rus Airsoft ekiplerinin ölüm kalım savaşını konu alıyor.

Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, senaryosunu Taner Şahin’in yazdığı aksiyon-gerilim türündeki 'Oyun Bitti'nin oyuncu kadrosunda Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız da yer alıyor.

"OYUN BİTTİ"NİN KONUSU

Airsoft oyunlarına meraklı 'Cenk', 'Cihan' ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider.