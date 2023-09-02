'Oyun Bitti'nin afişi çıktı

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Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği 'Oyun Bitti' adlı sinema filmi gösterime hazır.

İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün başrollerini paylaştığı, sıra dışı hikâyeye sahip filmin afişi yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu 'Oyun Bitti'nin senaryosunu Taner Şahin yazdı. Aksiyon - gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer aldı.

Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak 'Oyun Bitti', izleyicilerle 27 Ekim'de buluşacak.

Filmin konusu ise şöyle: Airsoft oyunlarına meraklı 'Cenk', 'Cihan' ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, 'Cenk', 'Cihan' ve arkadaşları ise avdır...