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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektördeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ayındaki 94 bin 733 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atıldığını kaydeden Şahsuvaroğlu, 2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngördüklerini hatırlattı.

Şahsuvaroğlu, "Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlenmiş durumda. Bu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu adetler sürpriz olmayacaktır" dedi.

Özellikle hafif ticari araç pazarının Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102.6 oranında artış göstermesinin dikkat çekici bir durum olduğundan bahseden OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın üretim merkezi olan Türkiye’de iç pazarın hareketlenmesi çok olumlu bir gelişme. Böylelikle Türk sanayisinin eli kuvvetlenecektir" diye konuştu.