Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Türkiye'de bu yılın 7 ayında toplam 213 bin adet binek ve hafif ticari araç satıldığını, bu rakamın 2018 ile kıyaslandığında yüzde 47.5, 2017 ile kıyasladığında da yüzde 55.9 düşüş yaşandığını, temmuz ayında ise toplam 17 bin 927 adetlik satışla pazarın yüzde 66 oranında azaldığını bildirdi.

2019 yılında pazarın toplamda 400-450 bin seviyelerinde kapanmasının beklendiğini hatırlatan Şahsuvaroğlu, "ÖTV-KDV desteklerinin sonlanmasının ardından geçen bir ay içinde talep tarafında yaşanan durgunluk ile beraber bu, yıl sonu satışlarının 350-400 bin aralığında gerçekleşeceğini gösteriyor. Bugün AB ülkelerinde bizim ÖTV+KDV dediğimiz toplam vergi yükü, yüzde 17 ile yüzde 27 arasındadır. Ülkemizde ise aracın motor hacmine göre yüzde 71 ile yüzde 204 arasındadır. İleriye dönük olarak yapısal bir vergi düzenlemesi yapılmalıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz koşulları aşacak güce sahip bir ülkeyiz. Hükümetimiz, bundan önce olduğu gibi yine bu koşullar karşısında pozisyonunu alacak ve kısa sürede çıkacak olumsuz şartlar düzelecektir" dedi.

Otomotiv sektörü yatırımlarını karşılayacak satışların, minimum 750-800 bin adetler aralığında olduğunu vurgulayan OYDER Başkanı, "Bunun altındaki pazar rakamları şirketlerin kapanmasına, yerli sermayenin tükenmesi ve istihdamda yoğun kayıpların yaşanmasına neden olabilir. Bugün araç satışları maalesef bu rakamların altında seyretmektedir. Bunun sebeplerinden biri de kredilerde yaşanan sorunlardır. Yılın ilk çeyreğinde taşıt kredilerindeki faiz oranları aylık 3 puana yükselmişti hatta faiz oranları en üst seviyelere çıktığında aylık yüzde 3.10'ları görmüştük" dedi.

'FAİZLER DÜŞERSE PAZAR BÜYÜR'

Murat Şahsuvaroğlu, 2019'un 2'inci çeyreğinde biraz daha normalleşmeye girildiğini ve yüzde 2.20- 2.50'ler arasında faizleri gördüklerini belirterek, "En son Merkez Bankamızın faiz indirimi kararıyla birlikte bazı bankalar, proaktif davranarak oranı yüzde 1.70'lere doğru aşağı çektiler. Bu bağlamda, Merkez Bankası kararının çok doğru, yerinde olduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Faizlerin düşmesiyle yılın son çeyreğinde satış adetlerinin yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu faiz oranlarının işe yarayıp yaramayacağı konusunda geçmiş istatistiklere bakmak gerektiğini vurgulayan Şahsuvaroğlu, aylık taşıt kredisi faizlerinin yüzde 1 mertebesinde olduğu dönemlerde pazarın sürekli büyüdüğünü gördüklerini, bu oranın yüzde 1.5-1.7'lere çıktığında ise her zaman pazarın düşüşe geçtiğini kaydetti.

Şahsuvaroğlu, "Bugün hala yüzde 1.5'ların üstündeyiz. Dolayısıyla pazarın yukarı yönlü hareketini beklemek de çok gerçekçi olmayacaktır. Ancak yılın ilerleyen aylarında faizlerdeki düşüşlerin devam etmesi durumunda yılın son çeyreğinde bugüne göre daha iyi bir performans yakalamamız ihtimal dahilinde olacaktır. Yılın son çeyreğinde de faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer faizlerde bu gerilemenin devam etmesi ve bankaların da tüketicilerin kredi taleplerini onaylamaları durumunda seneyi 400- 450 bin civarında kapatırız diye öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'50 YETKİLİ SATICI KEPENK KAPATTI'

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, talebin azlığının tüketici güveninden ziyade finansmanla ilgili olduğunu belirterek, "Bu durum, otomotiv sektöründe de hemen hemen aynı. Çünkü insanların güven problemi yok ancak ekonomik kazancını düşünüyorlar. İnsanlar elbette böyle bir rahat kazanç durumu varken konut almayı, araç almayı, ticaret yapmayı, personel çalıştırmayı tercih etmiyorlar. Şu anda önümüzdeki en büyük engellerden birisi de mevduat faiz oranlarının yüksekliği. Umuyoruz ki son kararlar ile mevduatlardaki faizler de düşüş gösterecek ve bu durum değişecektir" dedi.

Sektörün kendini kısa sürede toparlaması adına uygun faizli kampanyaları kamu ve özel bankalarla yapılması gerektiğini kaydeden Şahsuvaroğlu, "Dolayısıyla sektörlerin ayakta kalması adına finans sektörünün muhakkak tüketicileri desteklemeleri, bayileri desteklemeleri, yanlarında olmaları gerektiğini düşünüyor ve talep ediyoruz" diye konuştu.

Otomotiv yetkili satıcılarının geçen yıl 725 şirket iken, bu yılın ilk çeyreğinde 50 adet azalarak 675 adede gerilediğini bildiren Murat Şahsuvaroğlu, "Görünen şudur ki, pazarın 350-400 bin aralığında kapanması ihtimali ile beraber yetkili satıcılık sistemindeki çözülmenin devam etmesi de muhtemeldir" ifadesini kullandı.