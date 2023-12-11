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        Haberler Ekonomi Otomobil OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım - Otomobil Haberleri

        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım

        OYAK ile 50 yıldan uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız otomotiv üreticisi Renault, Türkiye'yi markanın ihracat üssü yapacak bir adım atıyor. Türkiye için 2027 planını İstanbul'dan dünyaya duyuran Renault ve OYAK, 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, 2027'den önce 4 yeni Renault modeli Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarında üretilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:16
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        OYAK ve Renault'tan Türkiye'ye 400 milyon euroluk yatırım
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        Fransız otomotiv üreticisi Renault Group ve OYAK, 400 milyon euronun üzerinde yatırımla, Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.

        Türkiye’yi ihracat merkezi yapmayı hedefleyen Renault, ‘Uluslararası 2027 Oyun Planı’ kapsamında atacakları adımları açıkladı.

        Şirketin gelecek hedeflerini İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklayan Renault Global CEO’su Fabrice Cambolive, yeni planlamalarda Türkiye’nin Renault dünyasındaki önemli merkezlerden biri olarak büyük rol üstlendiğini söyledi.

        Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, Renault Global CEO’su Fabrice Cambolive, MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, Renault Group Endüstri ve Kalite Direktörü Thierry Charvet
        Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, Renault Global CEO’su Fabrice Cambolive, MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, Renault Group Endüstri ve Kalite Direktörü Thierry Charvet

        Cambolive, "Renault, ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 1952'den bu yana Renault ve OYAK, birlikte 2.5 milyar eurodan fazla yatırım yaptı, 7.5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye'deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Hedefimiz Türkiye'de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa'nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz" dedi.

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        BURSA'DAKİ FABRİKA 2026'DA YENİ PLATFORMA GEÇECEK

        Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek ise, Türkiye'de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirtti.

        2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda yerlileştirmeyi planladıklarını duyuran Ptacek, "Yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz" diye konuştu.

        Türkiye'nin Renault Group içindeki önemli endüstriyel varlığına işaret eden Ptacek, "Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Renault Group'un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Esnek ve verimli olan bu platform, çok çeşitli güç aktarma mekanizması teknolojilerini barındırıyor" dedi.

        MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, Renault Global CEO’su Fabrice Cambolive, Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek
        MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, Renault Global CEO’su Fabrice Cambolive, Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek
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        Ptacek, OYAK ve Renault’nun yeni yatırımı kapsamında, 2025 yılına kadar Bursa’daki Ar-Ge merkezinde çalışan mühendis sayısının 500’e ulaşacağını, bunun da Ar-Ge ekibinin 2022 yılına göre iki katına çıkması anlamına geldiğini vurguladı.

        Ptacek, "Renault Group, OYAK ile 2027 stratejisi girişimi kapsamında 400 milyon Euronun üzerinde yatırım yapacak. Bu yatırım, Renault'nun Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inancını ve markanın uluslararası sahnedeki önemli rolünü vurguluyor. Renault'nun Türkiye'deki kapsamlı stratejisi, Türkiye pazarındaki liderliğini güçlendirmenin yanı sıra küresel konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

        4 YENİ MODELİN İLKİ DUSTER OLACAK

        ‘Renault Uluslararası Oyun Planı 2027’ kapsamında 4 yeni modeli Bursa’daki OYAK-Renault fabrikasında üretecek.

        Bu modellerden ilkinin Renault Duster olduğunu açıklayan MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş da, "2024 yılında Türkiye'de sunulacak yeni Renault Duster, Renault'nun Türkiye'de yerelleştirmeyi planladığı 3 SUV’un ilki olacak. Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya genelinde 1.7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster ‘Uluslararası 2027 Oyun Planı’nın temel önceliklerinden biri olan hibrit teknolojiyle kullanıcılarıyla buluşacak. Türkiye'deki otomotiv pazarında lider olma taahhüdümüzü çeşitli, yerel üretim ve elektrikli araçlar sunarak teyit ediyoruz. OYAK ve Renault ortaklığının hem ülke ihracatına sağlayacağı katkı hem de iç pazarı destekleyecek bu stratejisi, tüm sektörümüz adına umut verici bir adım" diye konuştu.

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