OtoTekno Habertürk TV'de başladı! İşte ilk bölüm...

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Otomobil ve teknoloji meraklılarını ekran başına kilitleyecek program Habertürk TV’de başladı.

Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile ekranlara gelen OtoTekno’nun ilk bölümünde, iki isim BMW 4 Serisi Gran Coupe ile Yamaha Xmax’i tüm yönleri ile inceledi.

21 Nisan pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 1’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

Habertürk TV’nin yeni programı OtoTekno, her hafta Pazar günü ekranlarda olacak.