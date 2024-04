Birkaç yıl işsiz kalsa da ünlü İtalyan yönetmen Sergio Leone ile yolları kesişti.

Affedersiniz, Leone o zamanlar ünlü değildi. Yardımcı yönetmendi...

O zamana kadar, biri; yönetmeninin hastalanmasıyla onun yerine tamamladığı olmak üzere iki film yönetti.

Birkaç yıl işsiz işsiz gezerken yolu, Clint Eastwood ile kesişti.

Her ikisi de kariyerlerinin 'yardımcı' dönemindeydi.

Her ikisi de sahip oldukları arzu, meleke ve yeteneklerine rağmen görmezden gelinmenin ruhsal baskısı altındaydı.

Her ikisi de aslında kim olduklarını gösterebilecekleri bir fırsat kolluyor, tünelin sonundaki ışığı görmenin peşinde koşuyordu.