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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldü mü öldürüldü mü? 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

        Öldü mü öldürüldü mü? 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

        Sakarya'da 27 yaşındaki Betül Kurt'un cansız bedeni yaylada bulundu. Yaylaya ot toplamaya giden bir kişi genç kadını görünce polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:49
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        Öldü mü öldürüldü mü?
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        Sakarya'da yaylaya giden Betül Kurt'un (27), bir evin önünde cansız bedeni bulundu. Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), saat 12.00 sıralarında yayladaki evinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İncelemede, hayatını kaybeden kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Cansız bedende ayrıca kesici ya da delici bir alet izine rastlanmadı. Kurt'un dün akşam saatlerinde yaylaya geldiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

        Erhan Sofuoğlu, "Bölgeye ot toplamaya gelmiştim. Kulübenin orada namaz kılmak için abdest alacaktım. Bu sırada yerde hareketsiz yatan kadını gördüm. Daha sonra sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdim. Ekipler ve savcı geldi, inceleme yapılıyor. Olayın nasıl meydana geldiğinden haberimiz yok" dedi. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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