Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı

Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı

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İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Yılmaz D.’nin (43) evine gelip iki çocuğuyla birlikte eşini bıçakla rehin aldığı bilgisi üzerine özel harekat polisinin desteği ile operasyon yapıldı. Teslim olmamak için yaklaşık 3 saat direnen firari hükümlü, bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin müdahalesiyle yakalandı.

Fotoğraf: DHA Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin evine geldiği gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. REKLAM

Fotoğraf: DHA ÇOK SAYIDA EKİP HAREKETE GEÇTİ Bunun üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin geldiğini fark eden Yılmaz D., apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşadıkları gözlenen eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen firari Yılmaz D., teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 devam eden ikna çabaları sonucunda Yılmaz D.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan firari, etikisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.