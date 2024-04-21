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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 9-3'e getirdi. File önünde savunmada iyi grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit, farkı 2 sayıya indirdi: 9-7. Mola dönüşünde tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-18 kazanmayı başardı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Eda Erdem Dündar'ın blok sayılarıyla sarı-lacivertli ekip 10-7 öne geçti. Mola dönüşünde Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı daha da yükseltti: 14-7. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da Fenerbahçe Opet 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. REKLAM Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit daha iyi başlayan taraf oldu. Ancak Eda Erdem Dündar'ın blok sayıları skora eşitlik getirdi: 6-6. Eczacıbaşı Dynavit'te Gray ve Boskovic, Fenerbahçe Opet'te ise Ana Cristina ve Melissa Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti: 10-10. Üçüncü set son bölüme dek eşitlikle devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla Fenerbahçe Opet öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Cristina, Drca, Melissa Vargas, Fedorovtseva (Gizem Örge, Buse Ünal, Stysiak, Meliha Diken, Cansu Çetin) Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Naz Aydemir Aykol, Beyza Arıcı, Gray, Yaprak Erkek) Setler: 25-18, 25-22, 27-25 Süre: 92 dakika (27, 30, 35) 7. ŞAMPİYONLUK Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı. REKLAM Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. ŞAMPİYONLAR Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar: 1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası 1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası 1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank 1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta 1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası 1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank 1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank 1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta 2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta 2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı 2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank 2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank 2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig 2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank 2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe 2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank 2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank 2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi 2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank 2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank 2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet 2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet ŞAMPİYON FENERBAHÇE KUPASINI ALDI Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisini 3-2 kazanarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen organizasyonda, Fenerbahçe Opetli oyuncular, kupa seremonisine melek kanatlarıyla çıkarken, teknik heyet ve sporcular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre takıma tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva, madalyaların verilmesinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un elinden kupayı alıp takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kupa töreninde takıma eşlik etti.