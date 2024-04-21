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        Haberler Yaşam Güneş sistemi hakkında merak edilenler: 8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?

        Güneş sistemi hakkında merak edilenler: 8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?

        Güneş sisteminin gezegenleri güneşin etrafında dönerken, bazen birkaçı gökyüzünde sıralanmış gibi görünüyor. Müthiş bir düzenle hareket eden bu sekiz gezegenin hiç aynı hizada olup olmadığını merak ettiniz mi? İşte uzayın şaşırtıcı yönlerinden bir tanesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:07
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        • 1

          Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün nasıl bir düzende hareket ettiğini hiç merak ettiniz mi? Güneş sistemindeki gezegenler güneşin etrafında kusursuz bir düzenle hareket ediyor. Fakat bu hareket ekvator eğilimine göre değişkenlik gösteriyor. İşte, güneş sisteminin bilinmeyen yanı! Gezegenlerin hepsi hiç aynı hizzaya geldi mi, gelebilir mi?

        • 2

          İKİ ASTROFİZİKÇİ AÇIKLADI!

          Pittsburgh Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Arthur Kosowsky, verdiği demeçte "Başlangıç olarak, gezegenlerin yörüngeleri güneşin ekvatoruna göre farklı derecelerde eğimlidir. Bu, gezegenler gökyüzünde sıraya girdiklerinde, gerçekte üç boyutlu uzayda düz bir çizgide konumlandırılmadıkları anlamına gelir." dedi.

        • 3

          Güney Afrika'daki Wits Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Nikhita Madhanpall ise konu hakkında "Gezegensel hizalama kavramı, uzaydaki herhangi bir önemli fiziksel hizalamadan ziyade, Dünyadaki bakış açımızdan görsel görünümle ilgilidir" dedi.

        • 4

          GEZEGENSEL KAVUŞUM

          Gezegensel kavuşum, iki veya daha fazla gezegenin Dünya'daki bakış açımızdan birbirine yakın göründüğü zamandır. Gezegenlerin aslında hiçbir zaman birbirine yakın olmadığına dikkat etmek önemlidir. The Planetary Society, iki gezegen Dünya'daki bir insana sıralanmış gibi görünse bile, uzayda hala son derece uzakta olduklarını belirtiyor.

        • 5

          SIRALANMA GERÇEKLEŞENE KADAR GÜNEŞ YOK OLACAK

          Gezegenlerin aynı sıraya girmesi çok uzun bir zaman alacak. Barkhouse, "Sekiz gezegenin tümü, örneğin her 396 milyar yılda bir 3,6 derece içinde sıraya geçecek." dedi. "Bu, bunun hiç gerçekleşmediği ve gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor, çünkü güneş bundan yaklaşık 6 milyar yıl sonra bir beyaz cüceye dönüşecek.

        • 6

          Bu süreçte, güneş kırmızı bir dev haline gelecek ve hem Merkür'ü hem de Venüs'ü ve muhtemelen Dünya'yı yutacak şekilde genişleyecektir. Böylece güneş sistemimizde sadece beş gezegen kalacak."

          Kaynak: Live Science

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