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        Haberler Gündem Güncel 'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt

        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt

        Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı öne sürülen kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:45
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        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
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        Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı ifade edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Kişinin H.Ç. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış. Yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastaneye yatışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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