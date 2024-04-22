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'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ DHA'da yer alan habere göre kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU Taktaş’ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

PROFİL RESMİ DİKKAT ÇEKTİ Öte yandan Taktaş’ın ölümü sonrası Instagram hesabındaki fotoğraf dikkat çekti. Taktaş’ın profil resmine ünlü Exorcist korku filminden Regan karakterinin fotoğrafı konuldu. Söz konusu değişikliği kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.