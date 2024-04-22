12 yıl sonra ilk kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek. Ziyareti öncesinde açıklama yapan Irak Hükümet Sözcüsü bu ziyaretle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin başlıca gündemi terörle mücadele olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın yanı sıra Erbil'i de ziyaret edecek.
Atatürk Havalimanı'ndan, saat 09.15'te uçakla Irak'a hareket eden Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.
Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile görüşmeler yapacağını belirten Erdoğan, "Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret, önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin, "Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak" demişti.
IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: NİTELİKSEL SIÇRAMA
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi.
Avvadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkilerine yansımaları ve ziyaretten beklentileri AA muhabirine değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti için hazırlıklara yaklaşık bir yıl önce başlandığını belirten Avvadi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak." dedi.
Avvadi, Erdoğan'ın Bağdat temaslarında masada olacak "su meselesi, Kalkınma Yolu Projesi, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Türk şirketlerinin Irak'taki yatırımları" konularına ilişkin ortak komisyonların çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.
*Haberlerin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.