Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin başlıca gündemi terörle mücadele olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın yanı sıra Erbil'i de ziyaret edecek.

Atatürk Havalimanı'ndan, saat 09.15'te uçakla Irak'a hareket eden Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.