Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 12 yılın ardından ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın ziyareti için yapılan hazırlıklar kameralara yansıdı
Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.
Fotoğraf: AA
Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.
Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.
Fotoğraf: AA
Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.
Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.