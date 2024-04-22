Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzalandı.

BAKAN URALOĞLU KALKINMA YOLU PROJELERİ'NİN KAZANIMLARINI PAYLAŞTI Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzaladık.



Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürüttüğümüz "Kalkınma Yolu Projesi" ile artık Fav Limanı'ndan… pic.twitter.com/1BNQyS8dlO — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 22, 2024 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Kalkınma Yolu Projeleri'nin Türkiye başta olmak üzere bölge ve dünyaya yapacağı katkıları anlattı. Uraloğlu şu ifadelere yer verdi: Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürütülen "Kalkınma Yolu Projesi" ile artık FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın en her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacak. 12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret Haberi Görüntüle

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE STRATEJİK STATÜSÜ DAHA DA GÜÇLENECEK REKLAM Türkiye-Irak: Yeni dönemin kodları Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek.

ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ MERKEZİ Proje ile ayrıca Irak’ta bulunan Büyük Faw Limanı’nı önemli bir geçiş merkezi olarak kurguluyor, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azalıyor.

15 GÜNLÜK KAZANIM SAĞLAYACAK Faw limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak.

REKLAM YENİ BİR KAPI ARALACAK Fav Limanı'nı 1200 km'lik demir yolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak. Kalkınma sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı oluyor. Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde bağlamış oluyor.

"KÜRESEL ANLAMDA ÖNEMLİ BİR KORİDOR" Cumhurbaşkanımızın bir dizi resmî temasları kapsamında bulunduğumuz Irak'ta, Katar Ulaştırma Bakanı Sn. Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Sn. Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Sn. Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile birlikte "KALKINMA YOLU PROJESİ… pic.twitter.com/XODDOL0wxN — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 22, 2024 Bakan Uraloğlu bir diğer sosyal medya paylaşımında Kalkınma Yolu'nun küresel anlamda önemli bir koridor olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımızın bir dizi resmî temasları kapsamında bulunduğumuz Irak'ta, Katar Ulaştırma Bakanı Sn. Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Sn. Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Sn. Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile birlikte "KALKINMA YOLU PROJESİ HAKKINDA ORTAK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI"nı imzaladık. Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi’nden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor. Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek. Hayırlı olsun...