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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? - Güncel Haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek?

        Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan başkanlığında Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Peki Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden Kalkınma Yolu Projesi'nin kazanımlarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 19:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:34
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        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Irak, Katar, BAE Ulaştırma Bakanları ile "Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı"nı imzalandı.

        BAKAN URALOĞLU KALKINMA YOLU PROJELERİ'NİN KAZANIMLARINI PAYLAŞTI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Kalkınma Yolu Projeleri'nin Türkiye başta olmak üzere bölge ve dünyaya yapacağı katkıları anlattı.

        Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:

        Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürütülen "Kalkınma Yolu Projesi" ile artık FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın en her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacak.

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        Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek.

        ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ MERKEZİ

        Proje ile ayrıca Irak’ta bulunan Büyük Faw Limanı’nı önemli bir geçiş merkezi olarak kurguluyor, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azalıyor.

        15 GÜNLÜK KAZANIM SAĞLAYACAK

        Faw limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak.

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        YENİ BİR KAPI ARALACAK

        Fav Limanı'nı 1200 km'lik demir yolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak.

        Kalkınma sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı oluyor. Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde bağlamış oluyor.

        "KÜRESEL ANLAMDA ÖNEMLİ BİR KORİDOR"

        Bakan Uraloğlu bir diğer sosyal medya paylaşımında Kalkınma Yolu'nun küresel anlamda önemli bir koridor olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

        Cumhurbaşkanımızın bir dizi resmî temasları kapsamında bulunduğumuz Irak'ta, Katar Ulaştırma Bakanı Sn. Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Sn. Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Sn. Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile birlikte "KALKINMA YOLU PROJESİ HAKKINDA ORTAK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI"nı imzaladık. Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi’nden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor. Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek. Hayırlı olsun...

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Kalkınma Yolu Projesi
        #haberler
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