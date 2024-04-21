Duygu Nebioğlu: Annem hesabını soracak

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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, katıldığı canlı yayına bağlanan Zeynep adlı kişinin annesi Suphiye Orancı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Nebioğlu, annesine atlan iftiralara inanmadığı dile getirerek tepkisini şöyle dile getirdi; "Arkadaşlar merhabalar. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum! Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem de bir güzel 'Bunlar ne yapıyor?' diye izliyor. Annem ortaya çıkana kadar kim hâlâ iyi bir kalbe sahip, kim hâlâ içinde kötü bir kalbi barındırıyor; anlayalım istiyor bence. Anlayalım! Kötü sözler yazanlar 'Duygu bizim de kapımızı çalacak mı?' diye tutuştular."

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"İKİNCİ BÖLÜM GELİYOR" Duygu Nebioğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Kendi pislikleri örtülsün diye anneme iftira atanlar var ya, o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Zeynep'miş, Zeynep kim ya? Ne yüzleri var, ne bir şeyleri var... Ben o kadına ne yapacağım ki? Numaramı verdim arasın diye, bekliyorum. Arasana beni! Yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına, o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil, siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız."

"AZ KALDI" Duygu Nebioğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "Ve şunu da söylüyorum, bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar var ya; yeriniz cennetlik olsun, gerçekten. Hayatım boyunca dua edeceğim size. O pısmış, korkmuş, oturmuş koca koca ünlüler var ya? Artık sizin de 'karmik' dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Kolay mı öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak? Kaç tane çocuğun hayatı mahvoldu, sadece dört mü sanıyorsunuz? Az kaldı." Suphiye Orancı