Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Almanya'da yaşıyormuş! Suphiye Orancı kızı Duygu Nebioğlu'nun çağrılarına kulak asmadı - Magazin haberleri

        Suphiye Orancı kızının çağrılarına kulak asmadı

        Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için harekete geçmişti. Yaşamını Almanya'da sürdürdüğü, mühendis biriyle evli ve iki kızının daha olduğu ortaya çıkan Orancı, kızının çağrılarına kulak asmadı; "Kocam evde, benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez." Orancı'nın ayrıca 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı, İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığı, ünlülerle de bu şekilde tanıştığı aktarıldı. Yayına telefonla katılan bir kişinin sözleri Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.

        • 2

          1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu ise 10 yıl önce öğrenmişti. Akpınar, Sevgi Nebioğlu'nun iki çocuğundan dolayı aynı zamanda dede de oldu.

        • 3

          Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Duygu Nebioğlu'nun sözünü ettiği ablası ise Dilara Gülatan ve diğer kardeşi Sevgi Nebioğlu.

          Ardından da o kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.

        • 4

          "MAHKEME BABALIK İDDİASINI REDDETTİ"

          Uğur Dündar; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklamada bulundu.

        • 5

          "BENZERLİKLERİNİ BİZ BİLİYORUZ"

          Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın açıklamasının ardından; "Benzerliklerini biz biliyoruz. Rapor sonucuna itiraz edecekler. Annem yok ya ortada herkes rahat maşallah" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "KARDEŞLERİM BENİMLE AYNI KADERİ YAŞADI"

          Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için programa katılan Duygu Nebioğlu annesinin fotoğraflarını paylaştı. Suphiye Orancı’nın toplamda altı çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, "İkisi Almanya’daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı" dedi.

        • 7

          "ANNEM 2010'DA BENİMLE SON KONUŞMASINI YAPTI"

          Annesiyle 3 yıl boyunca internet üzerinden görüştüğünü ifade eden Duygu Nebioğlu, "2010 yılında benimle son konuşmasını yaptı" dedi. Kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" diyen annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirtti.

        • 8

          YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

          Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığını, İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.

        • 9

          Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in başrollerini Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile paylaştığı 'Yorgun' ve Perihan Savaş ile paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol almış.

        • 10

          "BU HİKÂYEYİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUM"

          Annesine seslenen Duygu Nebioğlu şunları söyledi; "45 gün sonra 36 yaşına gireceğim. Yıllardır bir şekilde sessiz kaldın biz bunlarla uğraşırken hayatlarımızdaki eksik noktayı ararken sen bunları yok saydın. Neyden korktun, neyle yüzleşmek istemedin bilmiyorum ama bana anlatmanı istiyorum. Ben artık 36 yaşında bu hikâyeyi geride bırakmak kendi hayatıma devam etmek istiyorum."

        • 11

          ALMANYA'DAKİ ARKADAŞI KONUŞTU: İKİ KIZI VAR, KOCASI MÜHENDİS

          Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşayan bir arkadaşı olan Merve Kutlay da katıldığı canlı yayında Orancı'nın Düsseldorf'a yakın küçük bir kasabada yaşadığını anlattı. Kutlay, "Türkiye'deki kızlarından hiç bahsetmedi. Burada iki kızı var kocası mühendis" açıklamasını yaptı.

          Yayının ardından izleyici, soluğu Suphiye Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ancak soruları diafondan yanıtlayan Orancı'nın "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

        • 12

          UĞUR DÜNDAR: BU KADINI İLK KEZ GÖRÜYORUM

          Öte yandan programa bağlanan Uğur Dündar; "Ben bu kadını ilk kez görüyorum. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım" dedi.

          Duygu Nebioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Annem, bana 'Ablanın babası Uğur Dündar' demedi. Sadece 'O dönem bir sevgiliydik' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti" dedi.

          Dilar Gülatan ise bu konuda şunları söyledi; "Ben, durduk yerde Uğur Bey'e babalık davası açmadım.Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."

        • 13

          "ÇOK ÖZÜR DİLEYEREK SÖYLÜYORUM AMA..."

          Canlı yayına bağlanan ve Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli bir izleyicinin söyledikleri herkesi şoka uğrattı. "Çok özür dileyerek söylüyorum senin annen çalışan bayandı" ifadelerini kullandı.

          Bu ifadeler üzerine sinirlerine hakim olamayan Duygu Nebioğlu; "Ben çıkmak istemiyorum artık" dedi. Ardından da; "Nasıl söyleyebiliyorsun bunu yayında? Bunu yayında nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl bizim geleceğimizi tehlikeye atıyorsun, bu kadar kötü insan varken?" diyerek bağırdı.

        • 14

          "BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL BAŞKA BİR ÜNLÜ"

          Zeynep isimli izleyici, Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü olduğunu açıkladı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Habertürk Anasayfa