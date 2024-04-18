Suphiye Orancı kızının çağrılarına kulak asmadı
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için harekete geçmişti. Yaşamını Almanya'da sürdürdüğü, mühendis biriyle evli ve iki kızının daha olduğu ortaya çıkan Orancı, kızının çağrılarına kulak asmadı; "Kocam evde, benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez." Orancı'nın ayrıca 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı, İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığı, ünlülerle de bu şekilde tanıştığı aktarıldı. Yayına telefonla katılan bir kişinin sözleri Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
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Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
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1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu ise 10 yıl önce öğrenmişti. Akpınar, Sevgi Nebioğlu'nun iki çocuğundan dolayı aynı zamanda dede de oldu.
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Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Duygu Nebioğlu'nun sözünü ettiği ablası ise Dilara Gülatan ve diğer kardeşi Sevgi Nebioğlu.
Ardından da o kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.
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"MAHKEME BABALIK İDDİASINI REDDETTİ"
Uğur Dündar; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklamada bulundu.
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"BENZERLİKLERİNİ BİZ BİLİYORUZ"
Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'ın açıklamasının ardından; "Benzerliklerini biz biliyoruz. Rapor sonucuna itiraz edecekler. Annem yok ya ortada herkes rahat maşallah" ifadelerini kullandı.
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"KARDEŞLERİM BENİMLE AYNI KADERİ YAŞADI"
Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için programa katılan Duygu Nebioğlu annesinin fotoğraflarını paylaştı. Suphiye Orancı’nın toplamda altı çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, "İkisi Almanya’daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı" dedi.
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"ANNEM 2010'DA BENİMLE SON KONUŞMASINI YAPTI"
Annesiyle 3 yıl boyunca internet üzerinden görüştüğünü ifade eden Duygu Nebioğlu, "2010 yılında benimle son konuşmasını yaptı" dedi. Kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" diyen annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirtti.
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YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığını, İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.
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Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in başrollerini Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile paylaştığı 'Yorgun' ve Perihan Savaş ile paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol almış.
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"BU HİKÂYEYİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUM"
Annesine seslenen Duygu Nebioğlu şunları söyledi; "45 gün sonra 36 yaşına gireceğim. Yıllardır bir şekilde sessiz kaldın biz bunlarla uğraşırken hayatlarımızdaki eksik noktayı ararken sen bunları yok saydın. Neyden korktun, neyle yüzleşmek istemedin bilmiyorum ama bana anlatmanı istiyorum. Ben artık 36 yaşında bu hikâyeyi geride bırakmak kendi hayatıma devam etmek istiyorum."
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ALMANYA'DAKİ ARKADAŞI KONUŞTU: İKİ KIZI VAR, KOCASI MÜHENDİS
Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşayan bir arkadaşı olan Merve Kutlay da katıldığı canlı yayında Orancı'nın Düsseldorf'a yakın küçük bir kasabada yaşadığını anlattı. Kutlay, "Türkiye'deki kızlarından hiç bahsetmedi. Burada iki kızı var kocası mühendis" açıklamasını yaptı.
Yayının ardından izleyici, soluğu Suphiye Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ancak soruları diafondan yanıtlayan Orancı'nın "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.
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UĞUR DÜNDAR: BU KADINI İLK KEZ GÖRÜYORUM
Öte yandan programa bağlanan Uğur Dündar; "Ben bu kadını ilk kez görüyorum. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım" dedi.
Duygu Nebioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Annem, bana 'Ablanın babası Uğur Dündar' demedi. Sadece 'O dönem bir sevgiliydik' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti" dedi.
Dilar Gülatan ise bu konuda şunları söyledi; "Ben, durduk yerde Uğur Bey'e babalık davası açmadım.Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."
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"ÇOK ÖZÜR DİLEYEREK SÖYLÜYORUM AMA..."
Canlı yayına bağlanan ve Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli bir izleyicinin söyledikleri herkesi şoka uğrattı. "Çok özür dileyerek söylüyorum senin annen çalışan bayandı" ifadelerini kullandı.
Bu ifadeler üzerine sinirlerine hakim olamayan Duygu Nebioğlu; "Ben çıkmak istemiyorum artık" dedi. Ardından da; "Nasıl söyleyebiliyorsun bunu yayında? Bunu yayında nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl bizim geleceğimizi tehlikeye atıyorsun, bu kadar kötü insan varken?" diyerek bağırdı.
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"BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL BAŞKA BİR ÜNLÜ"
Zeynep isimli izleyici, Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü olduğunu açıkladı.