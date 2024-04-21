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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller 35.dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Mertens ve 90+6. dakikada penaltı vuruşuyla Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Pendikspor'un tek golünü 85. dakikada Alparslan Öztürk kaydetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.04.2024 - 17:56 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:11
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Pendikspor'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Sarı-kırmızılılarda goller 35.dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Mertens ve 90+6. dakikada penaltı vuruşuyla Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Pendikspor'un tek golünü 85. dakikada Alparslan Öztürk kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 90'a çıkardı ve ligdeki liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanda.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

        ICARDI 50. GOLÜNÜ ATTI

        Galatasaray formayla resmi maçlarda 50. golünü atan Mauro Icardi, son 5 maçta da 6. golünü kaydetti.

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        Pendikspor karşısında sıkışan maçı ceza sahası dışından attığı golle açan Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim olmuştu.

        Mauro Icardi ayrıca Rizespor maçında da asist yaptı.

        GALATASARAY REKORUNU EGALE ETTİ

        Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 14 maçını kazandı ve serisini 14 maç yaptı.

        Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı. Pendikspor galibiyeti sonrası Sarı-Kırmızılılar rekorunu egale etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Thiam, Nelsson'un hızla geri dönmesiyle şut açısı bulamadı. Rakibinden kurtulan Senegalli futbolcunun ceza yayı solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

        18. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erden Canpolat, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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        35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.

        39. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi, Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        40. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0

        Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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