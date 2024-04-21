Galatasaray rekorunu egale etti!

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.