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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 9'uncu bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 9'uncu bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Türk mühendisler tarafından geliştirilen elektrikli ticari araç Ford E-Transit ve İsveçli motosiklet üreticisi Husqvarna'nın arazi kabiliyeti ile dikkat çeken modeli Norden 901 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:17
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        OtoTekno 9'uncu bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, dokuzuncu bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye'den dünyaya ihraç edilen elektrikli ticari araç Ford E-Transit'i ile İsveçli motosiklet üreticisi Husqvarna'nın arazi kabiliyeti ile dikkat çeken modeli Norden 901'i tüm yönleri ile inceledi.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, oyun dünyasının yeni teknolojilerini barındıran, aynı zamanda Windows işletim sistemine de sahip olan el konsolu Leneovo Legion GO yer aldı.

        23 Haziran pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 9'uncu bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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