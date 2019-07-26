26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sürücüsüz araç geliştirme çalışmaları son hız devam ediyor. Bu araçlar henüz yollarda testler haricinde kendilerine kullanım alanı bulamamış olsalar da, şimdilik otoparklarda hizmet sunacak.
Almanların dev şirketleri Bosch ve Daimler, Mercedes-Benz Müzesi’nin otoparkında yer alan otonom park etme sistemi için Baden-Württemberg’in ilgili makamlarından onay aldı.
Yapılan açıklamaya göre, otonom vale park servisine, bir akıllı telefon uygulamasıyla erişiliyor ve güvenlik sürücüsü gerekmiyor. Öte yandan, sistemin günlük kullanıma sunulan ve resmi olarak onaylanan dünyadaki ilk tamamen otonom (Seviye 4) park etme işlevi olma özelliğini taşıdığı belirtildi.
'SERİ ÜRETİMİN YOLU VALE İLE AÇILACAK'
Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, "Yetkili makamların vermiş olduğu bu karar, otonom vale park servisi gibi inovasyonların ilk olarak Almanya’da mümkün olduğunu gösteriyor. Sürücüsüz sürüş ve park etme, geleceğin mobilitesinin önemli yapı taşları. Otonom park etme sistemi, otonom sistemler geliştirme yolculuğumuzdaki kat ettiğimiz mesafeyi gösteriyor" dedi.
Daimler AG Sürüş Teknolojileri ve Otonom Sürüş Yöneticisi Dr. Michael Hafner ise, "Baden-Württemberg yetkili makamlarından alınan bu onay, dünyanın dört bir yanındaki otoparklarda park etme servisi için gelecekte alınacak olan onaylara bir örnek oluşturuyor. Otonom vale parkın gelecekte seri üretime geçmesinin yolu bu proje ile açılıyor" ifadesini kullandı.
BIRAKTIĞIN NOKTAYA KENDİSİ DÖNÜYOR
Akıllı telefonun ekranına basarak otomobilin otoparka girişini, otoparktan çıkışını ve park yerine göndermenin mümkün olduğu otonom vale park servisinin sürücüye ihtiyacı bulunmuyor.
Sürücü otoparktan ayrıldığında, otomobil belirlenen alana kendisi giderek park ediyor. Daha sonra otomobil, sürücüyü bıraktığı noktaya tamamen aynı şekilde geri dönüyor. Bu süreç, Bosch tarafından sağlanan akıllı otopark altyapısı ve Mercedes-Benz otomotiv teknolojisi arasındaki etkileşime dayanıyor.
Otoparktaki Bosch sensörleri, sürüş koridorunu ve çevresini izleyerek, aracı yönlendirmek için gerekli olan bilgileri sağlıyor. Otomobildeki teknoloji, altyapıdan gelen komutları sürüş manevralarına dönüştürüyor. Böylece otomobil, otoparkın katları arasında geçiş yapmak için rampalardan kendi kendine yukarı çıkabiliyor ve aşağı inebiliyor. Altyapı sensörleri bir engel algılarsa araç zamanında duruyor.
Pilot projenin bir aşaması, araçlardaki aydınlatma konseptlerini test etmeyi içeriyordu. Turkuaz renkteki ışık, bir aracın otonom sürüş modunda olduğunu belirtiyor ve yoldan geçen kişileri ve yoldaki diğer kullanıcıları, aracın kendi kendine gittiği konusunda bilgilendiriyor.
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