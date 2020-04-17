Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgının yaklaşık bir aydır üretimi durdurduğu Avrupa otomotiv endüstrisinde, bazı markalar fabrikaları yeniden açmak için kolları sıvarken, bazı markalar da üretime başlama tarihlerini erteleme yoluna gidiyor.

Üretim tesislerindeki korona arasını uzatan markaların lüks üreticiler olması ise dikkat çekiyor. Bunlardan, İngilizlerin lüks otomobil markaları Bentley ve Aston Martin'den yapılan açıklamalar, her iki üreticinin de fabrikalarının açılış tarihlerini ertelediklerini gösteriyor.

Buna göre, Volkswagen Grubu bünyesindeki Bentley, üretim arasını 3 hafta daha uzattığını bildirerek, fabrikasını 18 Mayıs'ta tam operatif hale getireceğini açıkladı.

Yılda 11 bin araç üreten Bentley'in yanı sıra, ada ülkesinin bir diğer lüks temsilcisi Aston Martin ise üretim arasını 1 hafta daha uzatarak 27 Nisan'da fabrikasını açacağını duyurdu.

İtalyan lüks otomotiv üreticisi Ferrari de, fabrikalarının açılış tarihlerini 14 Nisan'dan 3 Mayıs'a çektiğini duyurmuştu.

EN GEÇ MAYIS BAŞINDA KAPILAR AÇILACAK

Avrupa'nın diğer noktalarında ise, otomotiv üreticilerinin fabrikalarda işbaşı yapmak için kolları sıvadığı görülüyor.

Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen ve Volvo üretime yeniden başlayan veya başlama hazırlığı içerisinde olan üreticiler olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda, Toyota, Fransa'daki fabrikasında çarkları 22 Nisan'da yeniden döndürmeye başlayacağını bildirirken, Polonya'daki tesisinde ise 23 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanacağını bildirdi.

Toyota'nın İngiltere ve Çekya'daki tesislerinin ise 4 Mayıs'ta kapılarını yeniden açacağı kaydedildi.

Alman üretici Volkswagen bünyesindeki Audi, Macaristan fabrikasında sınırlı üretime bugün başlayacağını açıklarken, Koreli üretici Hyundai Çekya'da, Fransız üretici Renault ise Portekiz'deki fabrikasında faaliyetlerine başlamış durumda.

Volkswagen ise, Almanya'daki Zwickau ve Slovakya'daki Bratislava fabrikalarını 20 Nisan'da, Almanya, Portekiz, İspanya, Rusya, Güney Afrika ve Amerika'daki diğer tesislerini ise kademeli olarak 27 Nisan'da yeniden devreye alacağını bildirdi.

İsveçli Volvo'nun da kısa süre içerisinde kendi ülkesindeki tesisinin kapılarını açacağı belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'li üretici Ford'un ise Almanya, Romanya, İngiltere ve İspanya'daki fabrikalarının açılışı için 4 Mayıs tarihini işaret ettiğini de belirtelim.

Ford'un yanı sıra, Fiat Chrysler'in da İtalya'daki üretimine 4 Mayıs'ta yeniden başlayacağı aktarılıyor.

YERLİ SANAYİ İKİYE AYRILDI

Avrupa otomotiv sanayisinde bunlar yaşanırken, Türk otomotiv endüstrisindeki duruma da göz atmakta fayda var.

Öyle ki, Türkiye'deki otomotiv üreticilerini 20 Nisan ve 4 Mayıs'ta üretime başlayacaklar şeklinde iki guruba ayırmak mümkün.

Türkiye otomotiv ana sanayisine bakıldığında, Honda Türkiye'nin Şekerpınar fabrikası ile Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında bantların 20 Nisan'da yeniden dönmeye başlayacağı açıklanıyor.

Yerli ticari araç üreticisi Otokar da, fabrikasının kapısını 20 Nisan'da açmaya hazırlanıyor.

Tofaş, Toyota ve Bosch gibi üreticiler ise fabrika açılışlarına yönelik erteleme kararları almış durumda.

Yapılan açıklamalara göre, Toyota Sakarya fabrikasının, Tofaş da Bursa'daki tesisinin açılışı için daha önce açıklanan 20 Nisan tarihini 4 Mayıs'a erteledi.

Türkiye'de fren sistemleri üreten Bosch da, Toyota ve Tofaş gibi üretime 4 Mayıs'ta yeniden başlayacak şirketler arasında yer alıyor.

Ford Otosan ise, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan’a kadar uzatıldığı geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

Tüm bu gelişmeler alt alta konulduğunda, hem Avrupa hem de Türkiye otomotiv sanayisi için kayıp geçen Nisan ayının ardından, yılın ilk yarısı bitmeden otomotiv üretiminin kaldığı yerden devam edeceği görülüyor.

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