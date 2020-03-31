31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgının Çin'den sonra vurduğu Avrupa otomotiv sektörünün, salgından ne kadar etkileneceğini ortaya koyan tahminler yapılmaya başlandı.
Araştırma şirketi IHS Markit'in raporuna göre, Avrupa otomotiv pazarının 2020'de yüzde 20 oranında daralması bekleniyor.
Söz konusu oranın Avrupa'nın tüm ülkelerinde geçerli olması beklenirken, rapora koronavirüs salgını ile ilgili olarak, otomotiv sektörünün uzun yıllardır ilk kez tek bu kadar büyük ölçüde bir risk ile faktörü ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
IHS Markit'in öngörüsüne göre, küresel otomotiv pazarının da bu yıl yüzde 12 daralarak 78.8 milyon adetlere gerilemesi bekleniyor.
Açıklanan son rakam, şirketin Ocak ayında yaptığı tahminden 10 milyon adet daha az olması ile dikkat çekiyor.
Aynı şekilde, şirketin daha önce Avrupa pazarı hakkında yaptığı tahminde, son açıklanan rakamdan 1.9 milyon adet daha fazlaydı. IHS Markit'in Avrupa otomotiv pazarı için en son tahmini ise yıl sonunda 15.6 milyon adet olacak şekilde.
Araştırmada, otomotiv üretiminin durduğu ve bayilerin kapandığı ABD otomotiv pazarı hakkında da tahminlere yer veriliyor.
Buna göre, IHS Markit'in Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarına ev sahipliği yapan ABD için tahmini bir önceki tahmine göre yüzde 15 azalarak 2020'yi 14.4 milyon adet ile kapatacağı yönünde.
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