Otomotiv satış sonrası sektöründe satış, üretim ve ihracat artarak devam etti

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS),Kovid-19 süreciyle birlikte sektördeki güncel verileri paylaşmak üzere hazırladığı anket çalışmasının ekim ayına ait sonuçlarını açıkladı.
Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı olarak 200’ü aşkın üyesi bulunan derneğin düzenlediği Ekim Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre, sektördeki; satış, üretim ve ihracat kalemlerinde bir miktar artış gözlemlendi.
Üyelerin iç pazardaki satışları geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2,9 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemi göre toplam yüzde 20’lik artış kaydedildi. Yine geçen yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 19,4 üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 21,2 oldu.
Kasım ayına yönelik iç pazar satış beklentileri sorulduğunda ise üyelerin yüzde 31’inin kayda değer bir değişim beklentisi içine girmediği görüldü. Bununla birlikte ankete katılan tüm üyelerin ortalama beklentisi, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 14’lük bir artış olacağı yönünde oldu.
OSS üyeleri yılın ilk 10 aylık döneminde de geçen yıla kıyasla satışlarında yüzde 18’lik bir artış kaydetti. Dağıtıcı sınıftaki üyelerin artışı yüzde 20’ye yakın olurken üreticiler ise satışlarını yüzde 15 artırdı.
Ankette tahsilat süreçleri de değerlendirildi ve üyeler bu konuda geçtiğimiz ayların gerisinde kalsa da, yine de süreçlerde pozitif bir seyir görüldü.
Özellikle üretici üyelerin tahsilat süreçlerinin dağıtıcı üyelere nazaran daha iyi olduğu gözlemlendi. Üyelerin personel istihdamı Ekim ayında da devam etti ve dağıtıcı üyelerin yüzde 40’ı ile üretici üyelerin yüzde 35’i personelini artırdı.
- Üretim ve ihracat artışını sürdürdü
OSS’nin üretici üyeleri, üretim kapasitelerini ekim ayında da yüksek tutmayı başardı. Eylül ayında yüzde 84 olan üretici kapasite kullanımı, ekim ayında yüzde 82 olarak gerçekleşti. Bu orana rağmen üyeler eylül ayına göre üretimlerini yüzde 4,6 artırdı.
Ankete katılan üretici üyeler, bir önceki yılın ekim ayına göre ise üretimlerini yüzde 5,5 artırdı. İhracata bakıldığında ise üretici üyelerin bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında ihracatlarını artırdıkları, bu artışın bir önceki yılın ekim ayına göre de yüzde 8 oranında sağlandığı görüldü.
- Ürün bulunabilirliği zorlaşıyor
Konuyu değerlendiren OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, sağlık ve ekonomi alanlarında dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ekim ayının geneline baktığımız zaman, sektörümüzün hem bir önceki aya hem de bir önceki yılın aynı ayına göre büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Kış aylarının gelmesiyle Koronavirüs etkisinin gözle görülür şekilde arttığını, salgının seyrinin ve bunun sonucu mevcut ile olası kısıtlamaların kapsamının satış sonrası pazarının da kısa ve orta vadedeki gidişatında önemli rol oynayacağını söyleyebiliriz.
Tedbir amaçlı bireysel araç kullanımının artması, hem de kamuya hizmet veren araçlara ihtiyacın bu dönemde artış göstermesi, bizlerin yaptığı işin önemini bir kat daha artırıyor. Zaruri ihtiyaçlar için kullanılan araçların yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi, kimi zaman hayati bir önem taşıyabiliyor. Ekim ayında, gümrükler ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırmaya devam etti. Yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişemiz devam etmekte."
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