REKLAM advertisement1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64.7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

Rakamlar, 2023 sonunda pazarın geçen senenin üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor. 2022 sonunda toplam pazarın 783 bin adet seviyesinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, pazarın bu yılın ilk 8 ayında geçen senenin tamamına yaklaştığı da söylenebilir.

Ocak-Ağustos dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk sekiz ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 64.3 artışla 582 bin 419 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 66.4 oranında arttı ve 172 bin 863 adede yükseldi.

10 YILLIK ORTALAMA İKİYE KATLANDI

Otomotiv pazarında Ağustos ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı yıl başından bu yana süren rekor trendini geçtiğimiz ay da devam ettirdi.

REKLAM

ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Ağustos ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78.9 büyüdü ve 86 bin 454 seviyesine çıktı.

Böylece 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48.8 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı olarak da kayıtlara geçti.

DÜZENLEMELER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Ağustos ayı tüm zamanların rekoru olsa bile, satışların Temmuz ayına göre düşmesi de dikkat çekti. Hatırlanacak olursa, Temmuz ayında pazar 110 bin seviyesini aşmıştı.

Bunda, otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarma hedefi ile ikinci el araç satışlarına yönelik son dönemde getirilen düzenlemelerin etkisinin olduğu söylenebilir.

Temmuz ayından bu yana birçok düzenlemeyi hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, online ilan sitelerindeki ikinci el araç fiyatlarının aynı aracın sıfır kilometre fiyatını geçmesini yasaklarken, satın alınan sıfır kilometre otomobilin 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamamasına yönelik kısıtlamaya da şahısları dahil etmişti.

Bakanlık son olarak, ikinci el araç ilanlarında spekülasyonlarını ortadan kaldırmak üzere, ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ilan sahiplerinin sahte hesaplar üzerinden ilan vermesini yasakladı.

ODMD’nin açıkladığı rakamlara göre, Ağustos ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.7 artarak 66 bin 131 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 55.1 artışla 20 bin 323 seviyesine ulaştı.

PAZARIN YÜZDE 89'U 1.6 LİTRENİN ALTINDA

Yılın ilk altı ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88.9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

REKLAM

C segmenti otomobiller 316 bin 521 adetle yüzde 54.3 pay, B segmenti otomobiller 196 bin 114 adetle yüzde 33.7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49.3 payla yine SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 27.3 payla sedan ve yüzde 21.1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Bu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 58.5 artarak yüzde 85 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50 artarak yüzde 0.7pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 104.9 artarak yüzde 0.3 pay aldı.

ELEKTRİKLİDE 7 KAT ARTIŞ

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, Ocak-Haziran döneminde benzinli otomobillerin 401 bin 118 adet satış ile pazardan yüzde 68.9 pay aldığı görülüyor.

Dizel otomobil satışları 91 bin 492 adetle yüzde 15.7 pay, hibrit otomobil satışları ise 60 bin 489 adetle yüzde 10.4 pay aldı.

Yılın ilk altı ayında elektrikli otomobil satışları ise 22 bin 792 adetle yüzde 3.9 paya ulaştı. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda yaklaşık 7 kat artırdı.

REKLAM

Bu dönemde, otogazlı otomobil satışları da 6 bin 429 adetle yüzde 1.1 paya ulaştı.

TOGG'UN PAYI YÜKSELDİ

ODMD verilerine, yerli otomobil Togg'un satış rakamı da yansıdı. Buna göre, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg'un T10X modelinin Ağustos'ta 1965 adetlik teslimatı gerçekleşti.

Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı Haberi Görüntüle

Ağustos ayında 5 bin 584 adet elektrikli araç satışı gerçekleştiği göz önüne alındığında, Togg'un 1965 adetlik teslimatı ile elektrikli araç pazarından geçen ay yüzde 35 pay aldığı görülüyor. Temmuz ayında bu oran yüzde 16 seviyesindeydi.

Togg, yıl sonuna kadar 20 bin adet T10X'i kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. ODMD verilerine göre şirketin teslim ettiği araç sayısı bugüne kadar toplamda 3 bin 400 adede ulaşmış oldu.