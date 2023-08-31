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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

        İkinci el motorlu araç ve taşınmaz (gayrimenkul) satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle ilan sitelerine sahte hesaplar ve isimler üzerinden veya isimsiz bir şekilde ilan verilemeyecek. Mevzuata aykırı davrananlar için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 04:10 Güncelleme: 31.08.2023 - 04:10
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        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
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        İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

        SAHTE HESAPLAR ÜZERİNDEN İLAN VERİLEMEYECEK

        DHA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmelik değişiklikleriyle; ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz (gayrimenkul) ilanı vermek isteyenler, açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek.

        Kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklandı. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecekler.

        Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte; ikinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapmakla yükümlü olacak.

        Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

        YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu yönetmelik değişiklikleri hakkında yapılan açıklamada, "Son zamanlarda ilan sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşlarımızın mağdur edildiğinin gözlemlenmesi ve bu konuda çokça artan şikayetlerin bildirilmesi üzerine, söz konusu etik dışı ve yanlış uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu değişikliklerle; tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

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