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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl otomobil satışları 387 bin 256 adet şeklinde gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise 91 bin 804 adet seviyesine geriledi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ODD'ye üye markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen 'ODD Gladyatör Ödülleri' gecesinde 2019 pazar verilerini açıklayan Bilaloğlu, otomobil satışlarının geçtiğimiz yıl yüzde 20.37 oranında azaldığını, hafif ticari araç satışlarındaki daralmanın ise yüzde 31.8'i bulduğunu belirtti.