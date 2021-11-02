Otomotiv pazarı Ekim'e yüzde 40 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 oranında artarak 614 bin 891 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Otomobil satışları da 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 2.2 oranında artarak 475 bin 312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13.2 artarak 139 bin 579 adede ulaştı.
ODD verilerine göre, 2021 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ekim ayına göre yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 adet oldu.
Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 40 bin 512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 11.7 azalarak 16 bin 234'e düştü.
SATIŞLARIN YÜZDE 86'SI VERGİ ORANI DÜŞÜK MODELLER
ODD, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13.8 azaldığını açıklarken, otomobil pazarının da 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19.6 azalış gösterdiğini bildirdi. ODD verilerine göre, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 arttı.
Ocak-Ekim döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 86.4’ünün vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu görüldü.
Yılın ilk 10 ayında, C segmenti otomobiller 260 bin 926 adetle yüzde 54.9 pay, B segmenti otomobiller de 146 bin 566 adetle yüzde 30.8 pay aldı.
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