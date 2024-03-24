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Kaza, saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yusuf K. (23) yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan sürücü Tasin K. (53) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma da çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı Kerman T. (24) havalanarak metrelerce sürüklenirken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu.

REKLAM Kazada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcu Libas K. (51) ve Yemenhanım K. (61), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA Öte yandan, motosiklet ile otomobilin çarptığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobilin cadde üzerinde dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, o sırada oradaki kaldırımda yürüyen bir kadının ise kazadan şans eseri kurtulduğu anlar yer aldı. REKLAM

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.