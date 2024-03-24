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        Haberler Gündem Otomobille motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı, yol kenarındaki kadın şans eseri kurtuldu - Güncel haberler

        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 02:52 Güncelleme: 24.03.2024 - 02:52
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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Yusuf K. (23) yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan sürücü Tasin K. (53) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma da çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı Kerman T. (24) havalanarak metrelerce sürüklenirken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu.

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        Kazada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcu Libas K. (51) ve Yemenhanım K. (61), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan, motosiklet ile otomobilin çarptığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; otomobilin cadde üzerinde dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, o sırada oradaki kaldırımda yürüyen bir kadının ise kazadan şans eseri kurtulduğu anlar yer aldı.

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        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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