Otomobilden teknolojiye, modadan süpermarkete milyonlarca üründe dev kampanya

Kampanya kapsamında elektronik ve teknoloji ürünlerinde sepette 250, 500 ve 1.000 TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Televizyonlarda sepette %11 net indirim, laptoplarda ise mevcut indirimlere ek %5 indirim sunuluyor. Oyuncu bilgisayarları, monitörler ve bileşen ürünlerinde de bu ek indirim geçerli. Seçili Bluetooth kulaklıklarda sepette %10 indirim fırsatıyla teknoloji tutkunlarına cazip seçenekler sunuluyor. Beyaz eşya, küçük ev aletleri, çay–kahve makineleri ve robot süpürgelerde de sepette %11 net indirim geçerli.

MODA VE AKSESUARDA MARKA FIRSATLARI

Giyim ve aksesuar kategorisinde dünyaca ünlü markalar ve yerli üreticiler kampanyaya dahil edildi. Moda markalarında sepette %40’a ek %15 indirim, ayakkabılarda sepette %15 net indirim uygulanıyor. Premium güneş gözlüklerinde %50 indirime ek 500 TL kupon, seçili markalarda %60’a ek 2.000 TL’ye 200 TL kupon, kol saatlerinde ise 10.000 TL’ye 2.000 TL kupon avantajı sunuluyor.

KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIMDA CAZİP FİYATLAR

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 700 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim, seçili markalarda 600 TL’ye %10 indirim fırsatı bulunuyor. Makyaj ve bakım ürünlerinde ise %20 ile %30 arasında değişen indirimlerle kullanıcılar favori markalarına avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.

EV – YAŞAM VE SÜPERMARKETTE EKSTRA AVANTAJLAR

Ev yaşamı ve süpermarket kategorilerinde de kampanya dikkat çekiyor. Ev tekstili, mutfak ve sofra ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim uygulanıyor. Süpermarket alışverişlerinde ise sepette %30, %40 ve %50’ye varan indirimler geçerli.

GİRİŞİMCİ KADINLARA ÖZEL 11.11 KAMPANYASI Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında yer alan kadın girişimcilerin ürünlerinde Efsane 11.11 dönemine özel fırsatlar sunuluyor. Ev yaşamından modaya, süpermarketten kişisel bakıma uzanan pek çok kategoride %50'ye varan indirimler geçerli olacak. KIA PİCANTO HEPSİBURADA’DA SATIŞTA Hepsiburada, bu yıl 11.11 kampanyasında otomobil satışına da yer veriyor. Kia Picanto, 11 Kasım’da özel fiyatla Hepsiburada üzerinden satışa sunulacak. Aracı satın alan kullanıcıların bayi ve teslimat süreçleri doğrudan yürütülecek.