        Otomobilden teknolojiye, modadan süpermarkete milyonlarca üründe dev kampanya

        Türkiye'de "Efsane Kasım" kavramını yerleştiren Hepsiburada, yılın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan 11.11'e özel kampanyasını başlattı. Elektronikten giyime, kozmetikten süpermarkete kadar geniş ürün yelpazesinde sunulan indirimlere bu yıl Kia Picanto'nun özel fiyatla satışa çıkması da eklendi. Platform, "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade", 81 ilde pazar günü teslimat ve peşin fiyatına 12 taksit gibi avantajlarla kullanıcılarına kapsamlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

        Giriş: 10.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:49
        11.11 indirimleri başladı
        Kampanya kapsamında elektronik ve teknoloji ürünlerinde sepette 250, 500 ve 1.000 TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Televizyonlarda sepette %11 net indirim, laptoplarda ise mevcut indirimlere ek %5 indirim sunuluyor. Oyuncu bilgisayarları, monitörler ve bileşen ürünlerinde de bu ek indirim geçerli. Seçili Bluetooth kulaklıklarda sepette %10 indirim fırsatıyla teknoloji tutkunlarına cazip seçenekler sunuluyor. Beyaz eşya, küçük ev aletleri, çay–kahve makineleri ve robot süpürgelerde de sepette %11 net indirim geçerli.

        MODA VE AKSESUARDA MARKA FIRSATLARI

        Giyim ve aksesuar kategorisinde dünyaca ünlü markalar ve yerli üreticiler kampanyaya dahil edildi. Moda markalarında sepette %40’a ek %15 indirim, ayakkabılarda sepette %15 net indirim uygulanıyor. Premium güneş gözlüklerinde %50 indirime ek 500 TL kupon, seçili markalarda %60’a ek 2.000 TL’ye 200 TL kupon, kol saatlerinde ise 10.000 TL’ye 2.000 TL kupon avantajı sunuluyor.

        KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIMDA CAZİP FİYATLAR

        Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 700 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim, seçili markalarda 600 TL’ye %10 indirim fırsatı bulunuyor. Makyaj ve bakım ürünlerinde ise %20 ile %30 arasında değişen indirimlerle kullanıcılar favori markalarına avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.

        EV – YAŞAM VE SÜPERMARKETTE EKSTRA AVANTAJLAR

        Ev yaşamı ve süpermarket kategorilerinde de kampanya dikkat çekiyor. Ev tekstili, mutfak ve sofra ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim uygulanıyor. Süpermarket alışverişlerinde ise sepette %30, %40 ve %50’ye varan indirimler geçerli.

        GİRİŞİMCİ KADINLARA ÖZEL 11.11 KAMPANYASI

        Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında yer alan kadın girişimcilerin ürünlerinde Efsane 11.11 dönemine özel fırsatlar sunuluyor. Ev yaşamından modaya, süpermarketten kişisel bakıma uzanan pek çok kategoride %50'ye varan indirimler geçerli olacak.

        KIA PİCANTO HEPSİBURADA’DA SATIŞTA

        Hepsiburada, bu yıl 11.11 kampanyasında otomobil satışına da yer veriyor. Kia Picanto, 11 Kasım’da özel fiyatla Hepsiburada üzerinden satışa sunulacak. Aracı satın alan kullanıcıların bayi ve teslimat süreçleri doğrudan yürütülecek.

