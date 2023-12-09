Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası

Mokka ise, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1 milyon 415 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.