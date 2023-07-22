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        Haberler Otomobil Otomobilde abonelik dönemi! - Otomobil Haberleri

        İtalyan üretici otomobilde abonelik dönemine geçti

        Fiat, artık otomobilde 'abonelik' dönemi başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 'Otomobil Abonelik Sistemi' ile kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yöntemleri, Sixt rent car iş birliği ile müşterilere sunuluyor. Abonelik Sistemi'nde kullanıcılar, Fiat'ın resmi web sitesi ve online satış kanalı üzerinden beğendikleri 500e araç için rezervasyon gerçekleştirebilecekler. Fiat ve Sixt'in birlikte hayata geçirdiği yeni abonelik modeli ile tamamen elektrikli Fiat 500e'ye abone olmak mümkün olacak

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 12:57
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        Otomobilde abonelik dönemi!
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        İtalyan otomobil üreticisi Fiat, kiralama şirketi Sixt ile işbirliğine giderek otomobilde abonelik sistemini devreye aldı.

        Markanın tamamen elektrikli 500e modeli ile başlatılan abonelik iş modeli ile, farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da esneklik sağlanması hedefleniyor.

        Aboneliklerini başlatmak isteyen kullanıcıların, Fiat Türkiye’nin resmi web sitesi fiat.com.tr’deki Mobilite Menüsü altından başvurabilecekleri ya da Fiat’ın online satış kanalı, onlinefiat.com.tr üzerinden beğendikleri 500e modeli için rezervasyonlarını oluşturabilecekleri belirtildi.

        SABİT ÜCRET POLİTİKASI UYGULANACAK

        Yapılan açıklamaya göre, Otomobil Abonelik Sistemi ile kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yöntemlerinin özellikleri bir araya getirildi.

        Buna göre, abonelik modelinde, kısa dönem kiralamada, kiralama uzatıldığında sürekli değişen bedeller ve operasyonel kiralamadaki kontrat bağlayıcılığı ortadan kalkıyor.

        Fiat ve Sixt rent a car iş birliği ile devreye alınan model kapsamında, kullanıcılar abonelik süresi boyunca sabit bir ücret karşılığında araç aboneliklerini başlatabilecek ve ek bir bedel ödemeden aboneliklerini sonlandırabilecekler.

        Temmuz ayından itibaren, aylık 29 bin 900 TL+KDV'lik bedelle, 500e’ye abone olunabileceği açıklandı.

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