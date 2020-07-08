Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 aylık performansı, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından hafta başında açıklanmıştı.
Buna göre, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30.2 oranında artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşmişti.
Aynı dönemde otomobil ve hafif ticari araç satışları da yüzde 30.2 oranında artmış ve sırasıyla 203 bin 593 adet ile 50 bin 473 adet seviyelerine çıkmıştı.
Pandemi döneminde, dünyanın diğer bölgelerinde otomotiv satışları düşerken Türkiye otomotiv pazarının büyümesi kuşkusuz dikkat çekici bir gelişme.
Fakat, pazar dinamiklerine bakıldığında, tüketici talebinin daha yenilikçi araçlara kayması da bir başka dikkat çeken gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
ELEKTRİKLİLER YÜZDE 92 ARTTI
ODD verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk altı ayında satılan elektrikli otomobil sayısında yüzde 92.2 oranında artış yaşandı. 2019'un Ocak-Haziran döneminde 90 adet elektrikli otomobil satılırken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 173 olarak kayıtlara geçti.
Hibrit otomobil satışları da Ocak-Haziran döneminde yüzde 18 oranında artarken, bir diğer alternatif yakıt türü olan otogazlı araç satışında ise yüzde 47.9'luk artış dikkat çekiyor.
Öte yandan, benzinli araçların satışların da aynı dönemde yüzde 76.9 oranında büyük bir artış yaşandığı görülüyor.
Benzinli araç talebindeki artış göz önüne alındığında, fosil yakıtlara alternatif olarak tüketicilere sunulan tüm bu araçların dizel motorlu araçlardan pay çaldığı sonucuna varılıyor.
Bu durum rakamlar da kendini gösteriyor. Uzunca bir süredir kan kaybeden dizel araçlar, yılın ilk altı ayında yüzde 1.1 oranında satış kaybı yaşadı. Bunun sonucunda ise, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde pazarın yüzde 56.1'i dizel araçlardan oluşurken, 2020'nin ilk yarısında bu oran yüzde 42.6'ya düştü.
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