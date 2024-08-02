Otomobil satışları Temmuz'da düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında artarak 672 bin 018 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 7 ayında, otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 3.4 oranında artarak 563 bin 351 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11.1 azalarak 135 bin 667 adet oldu.

C segmenti otomobiller 298 bin 779 adetle yüzde 55.7 pay, B segmenti otomobiller 166 bin 928 adetle yüzde 31.1 pay aldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, ilk 7 ayda pazarın yüzde 87,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 43.2 arttı.

Temmuz'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22.2 azalarak 20 bin 641 adet oldu.

Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet oldu.

Ocak-Temmuz dönemindeki otomobil pazarı gövde tiplerine göre analiz edildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 55.3 pay) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26.3 pay ile Sedan, yüzde 17.2 pay ve ile H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI YÜZDE 130 ARTTI

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobil satışları 349 bin 583 adetle yüzde 65,2 pay, hibrit otomobil satışları 79 bin 525 adetle yüzde 14.8 pay, dizel otomobil satışları 58 bin 334 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 45 bin 342 adetle yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 567 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

Bu dönemde, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 186 artarak otomobil satışlarından yüzde 7.1 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 10.5 artarak yüzde 1.3 pay aldı.

Ocak-Temmuz döneminde, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 130 arttı. Hibrit otomobil satışları da bu dönemde yüzde 50'ye yükseldi.

Bu artışlara karşın, dizel otomobil satışları 1 yılda yüzde 30, benzinli otomobil satışları da yüzde 2'ye yakın düştü.