Otomobil satışları yüzde 33 azaldı

Yaklaşık 1 yıldır çip krizi nedeniyle tedarik sorunlarının yaşandığı otomotiv sektöründe pazar daralmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Otomobil satışları da 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 2.1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12.7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.
Her ne kadar yılın 10 aylık döneminde satışlar yüzde 1 oranında artsa da, Kasım ayında ise pazar önemli oranda daralmış durumda. ODD verilerine göre, 2021 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Kasım ayına göre yüzde 24.9 azalarak 60 bin 216 adet oldu.
Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9.2 artarak 17 bin 234'e düştü.
ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 24.7 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 29.9 azalış gösterirken, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7.4 azaldı.
SATIŞLARIN YÜZDE 87'Sİ VERGİ ORANI DÜŞÜK MODELLER
Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 86.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görülüyor. Buna göre, C segmenti otomobiller 280 bin 235 adetle yüzde 54.1 pay alırken,
B segmenti otomobiller de 164 bin 963 adetle yüzde 31.8 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde de, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobiller tüm satışların yüzde 39.4'ünü oluşturdu. Sedanları yüzde 35 pay ile SUV modeller takip ederken, en çok satılan üçüncü gövde tipi ise yüzde 23.7 pay ile hatchback modeller oldu.
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