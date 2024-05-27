Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.606,27 %-0,66
        DOLAR 32,1776 %-0,15
        EURO 34,9510 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.431,18 %0,53
        FAİZ 41,76 %-0,24
        GÜMÜŞ GRAM 32,33 %2,71
        BITCOIN 68.846,00 %0,24
        GBP/TRY 41,1180 %0,10
        EUR/USD 1,0855 %0,08
        BRENT 82,78 %0,80
        ÇEYREK ALTIN 3.975,66 %0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı

        Türkiye'nin e-ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nu yayımladı.

        Raporda, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), genel ticaret ve perakende ticaret içindeki durumu ele alındı.

        Buna göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı da aynı dönemde yüzde 22,25 yükselişle 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti. e-Ticaret hacminin bu yıl 3,4 trilyon lira, işlem sayısının 6,67 milyar adet olacağı öngörüldü.

        EN BÜYÜK PAYI 'BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ' ALDI

        e-Ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019'da yüzde 10,1 iken geçen yıl yüzde 20,3'e ulaştı. e-Ticaret hacminin GSYH içindeki payı yüzde 6,8 oldu.

        REKLAM

        Hacmin yüzde 51'ini mal, yüzde 49'unu ise hizmet ticareti oluştururken, kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet ticareti kaynaklı meydana geldi. En büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar izledi.

        İŞLETMELERİN YÜZDE 76'SI ŞAHIS ŞİRKETİ

        Bakanlıkça geliştirilen metodolojiyle Türkiye'de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin endeks oluşturuldu. Buna göre, e-ticarete uyumu en yüksek olan iller; İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli oldu.

        Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaştı. Kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.

        Ülkede e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sını şahıs, yüzde 21'ini limitet, yüzde 3'ünü anonim şirketler oluşturdu. e-Ticaret işletmelerinin en çok bulunduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.

        EN YÜKSEK İŞLEM KASIM AYINDA YAPILDI

        Bu alanda faaliyette bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70,5'ini erkek, yüzde 29,5'i kadın girişimciler oluşturdu. e-Ticaret işletme sahiplerinin çoğunluğunun 25-44 yaş aralığında olduğu belirlendi.

        REKLAM

        İşlem hacminde geçen yıl en yoğun dönem, kampanyaların etkisiyle, kasım ayı oldu. Söz konusu ayda e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretti. Bu dönemde, 24 Kasım Öğretmenler Günü en yüksek işlem yapılan günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

        En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı.

        EN ÇOK KARGO ALAN İLÇE ÇANKAYA

        Teslim edilemeyen kargo gönderilerinin nedenine bakıldığında ise ilk sebebin yüzde 34,13 ile "müşterinin gönderiyi kabul etmemesi" olduğu görüldü. İkinci sırayı yüzde 26,43 ile "adreste bulunamama" alırken, en az karşılaşılan sebep yüzde 1,2 ile "hasarlı kargo" oldu.

        En çok kargo gönderimi yapan il yüzde 55,27 ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken, bunu Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri takip etti. En fazla kargo gönderimi yapan ilçe ise Bağcılar oldu.

        En fazla kargo alan il yüzde 29,74 ile yine İstanbul oldu. Bunu, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli izledi. En çok kargo alan ilçe ise Çankaya olarak kaydedildi.

        e-Ticaret yoluyla en çok satılan ürünler arasında ise ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı oldu. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecek, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Habertürk Anasayfa