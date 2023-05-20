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Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket: Duvarda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Serkan Timur, seyir halindeyken duvarda kedinin mahsur kaldığını görmesiyle hemen aracını durdurdu. Şoför mahsur kalan kediyi aracının üstüne çıkarak kurtarırken sosyal medya hesapları üzerinde video "İyilik kazanacak" notuyla paylaşıldı.

Giriş: 20.05.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket: Duvarda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı
İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü olan Serkan Timur, otobüsle seyir halindeyken İzmit Şirintepe alt geçidi duvarında mahsur kalan bir kediyi kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığını gördü.

Hemen otobüsü durduran Timur, vatandaşların yardımıyla aracın üstüne çıkarak kediyi kurtarmaya çalıştı.

"İYİLİK KAZANACAK"

Kediyi duvardan alarak güvenli bir yere bırakan Timur, hareketiyle büyük takdir topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kedinin kurtarılma görüntüsünü "İyilik kazanacak" notuyla paylaştı.

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