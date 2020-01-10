Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle, evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü açıldı.

Buna göre aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak koşuluyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer de düzenlenebilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine, 2 uyarma cezası verilecek.

BAGAJDA İZİN VERİLİYORDU



Daha önceki yönetmelikte, özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınması öngörülüyordu. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamıyordu.