Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
İstanbul Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda, İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı.
Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Fotoğraf: İHA
Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.