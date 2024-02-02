'Öteki' de buluştular

Kaan Yıldırım, "Filmimiz 'İyi Bir Aile Değiliz' bitti. Her şey çok güzeldi. Bugün bu oyun için geldik. Oyunu çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sevgilisine destek veren Deniz de "Ben filmi çok beğendim. Mutlaka gidilmesi gerekiyor" dedi.