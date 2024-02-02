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        Haberler Magazin 'Öteki' de buluştular - Magazin haberleri

        'Öteki' de buluştular

        Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın performansıyla sahnelenen, Emin Alper'in Dostoyevski'nin adlı aynı eserinden uyarladığı ve yönettiği 'Öteki'nin galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:09
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı zamansız eseri Emin Alper'in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buldu. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın performansını sergilediği, Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan 'Öteki'nin galası yapıldı.

        • 2

          Geceye; Birce Akalay, Nuri Bilge Ceylan, Dilan Çiçek Deniz, Ekin Koç, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Deniz ve Damla Sönmez gibi birçok ünlü isim katıldı.

        • 3

          Kaan Yıldırım, "Filmimiz 'İyi Bir Aile Değiliz' bitti. Her şey çok güzeldi. Bugün bu oyun için geldik. Oyunu çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sevgilisine destek veren Deniz de "Ben filmi çok beğendim. Mutlaka gidilmesi gerekiyor" dedi.

        • 4

          "KOŞTUR KOŞTUR GELDİK"

          Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti de "Bizi harika bir oyun bekliyor. O yüzden koştur koştur geldik. Oyunu biraz da biliyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

          Ayrıca '12 Numaralı Adam' isimli tiyatro oyunun devam ettiğini söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Oyunun sekizinci sezonu. Bu oyuna başlarken 90 dünya şehri hayalimiz vardı. 2 şehir kaldı. Geziyoruz oyunla beraber. 18 tane ülke dolaştık" dedi.

        • 5

          "HEYECANLA BEKLEDİĞİM BİR OYUN"

          Burak Deniz de "Heyecanla beklediğim bir oyun. İzlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Projeleri değerlendiğini söyleyen oyuncu, "Biraz dinleniyorum. Biraz proje okuyorum. Hem televizyon hem de dijital için bir kaç proje okuyorum" diye konuştu.

        • 6

          Damla Sönmez, "Çok sevdiğim çok beğendiğim bir oyuncu kadrosu var. Ben de oyunu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

        • 7

          Can Bonomo ile Öykü Karayel

        • 8

          Şebnem Bozoklu

        • 9

          Engin Günaydın

        • 10

          Birce Akalay

        • 11

          Haki Biçici

        • 12

          Hatica Aslan

        • 13

          Cem Davran

        • 14

          Dilan Çiçek Deniz

        • 15

          Hafsanur Sancaktutan

        • 16

          Hakan Kurtaş

        • 17

          Ebru Ebüzziya

        • 18

          Ece Yüksel

        • 19

          Ekin Koç

        • 20

          Başak Gümülcinelioğlu

        • 21

          Ceren Moray ile Doğu Orcan

        • 22

          Esra Ruşan️

        • 23

          Fatih Artman

        • 24

          Gülçin Kültür

        • 25

          Onur Saylak ile İbrahim Çelikkol

        • 26

          Yağız Can Konyalı

        • 27

          Tuğrul Tülek

        • 28

          Nuri Bilge Caylan

        • 29

          Nail Gönenli

        • 30

          Selen Uçer

        • 31

          Melikşah Altuntaş

        • 32

          Mirgün Cabas ile kızı Leyla Cabas

        • 33

          Tolga Karaçelik ile Tuğçe Altuğ

        • 34

          Şükrü Özyıldız

        • 35

          Sedef Avcı

        • 36

          Serkan Keskin, Ozan Açıktan ve Öner Erkan

        BURÇLAR

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