ÖSYM, 2019 KPSS sınav giriş belgeleri ve yerlerini duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.” denildi. Pek, KPSS sınavı saat kaçta olacak? İşte 2019 KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama...

KPSS SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

KPSS, 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür: 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45

ÖSYM’DEN SINAV SAATİ UYARISI

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00'dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

2019 KPSS temmuz ayı içerisinde gerçekleşecekken sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kesin olmamakla birlikte giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde 1 hafta önceden yayınlanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)