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        Haberler Magazin Osman Sınav'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

        Osman Sınav'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

        Ünlü yönetmen / yapımcı Osman Sınav, kanser nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:06
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        • 1

          Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, birçok fenomen sinema filminin ve TV dizisinin usta yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayata veda etti.
          Meslektaşları, üzüntülerini paylaştı.

        • 2

          Hülya Koçyiğit: Sevgili dost Osman Sınav’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav, halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun sevgili Osman Sınav.

        • 3

          Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.

        • 4

          Melek Baykal: Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikâyesi, masalı bize miras kaldı. 'Hayat Bağları' dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu.

        • 5

          Selçuk Yöntem: Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm.

        • 6

          Oktay Kaynarca: Mekânın cennet olsun dayıcığım.

        • 7

          Nazan Kesal: Bu karanlık ve kalpsiz dünyada giden gidene.

        • 8

          Güven Hokna: Osman Sınav'ı kaybetmişiz. Üzgünüm. Mekânı cennet olsun.

        • 9

          İclal Aydın: Üzüntü bir değil ki… Osman Sınav’ı da kaybettik. İlk yönetmenim. Meslek hayatımda mutlu bir iz bırakan bir ustam da daha gitti. Mekânın cennet olsun hocam.

        • 10

          Burak Özçivit: Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

        • 11

          Ceyda Düvenci: Ah, canım Osman ağabeyim... Seni tanımak çok güzeldi...

        • 12

          Eray Demirkol: Babam kadar değerlisin, senden çok şey öğrendim. Hakkını helal et. Osman Sınav, ruhun şad olsun...

        • 13

          Rabia Soytürk: Birer birer eksiliyor, eksilmemesi gereken duayenler. Allah, sabır versin tüm sevenlerine, bizlere. İyi ki tanıdım sizi, Osman Hocam.

        • 14

          Mustafa Sandal:Türk sinema ve dizi sektörünün başı sağ olsun. Mekânın cennet olsun Osman Sınav.

        • 15

          Doğa Rutkay Kamal

        • 16

          Itır Esen

        • 17

          Nergis Kumbasar

        • 18

          Gonca Vuslateri

        • 19

          Şükran Ovalı

        • 20

          Engin Altan Düzyatan

        • 21

          Emre Altuğ

          Fotoğraflar: Instagram, AA

        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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