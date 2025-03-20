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        Haberler Magazin Son dakika: Osman Sınav, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Osman Sınav, hayatını kaybetti

        Ünlü yönetmen / yapımcı Osman Sınav, hayatını kaybetti. Birçok sinema filmi ve TV dizisine imza atan Sınav, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, birer taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:24
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        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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        Birçok fenomen sinema filminin ve TV dizisinin yönetmeni / yapımcısı olarak 1990 ile 2000'li yıllara damgası vuran Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

        Osman Sınav

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Osman Sınav için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk sinemasına kattığı eserlerle hafızalara kazınan usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir taziye mesajı yayımladı; "Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi, değerli yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı unutulmaz eserlerle hafızalarda iz bırakan Osman Sınav’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

        Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, hayata; bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle veda etti.

        Kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza atan Osman Sınav; özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

        Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ, aralık ayında Osman Sınav'ı evinde ziyaret etmişti. Bu fotoğaf, Sınav'ın son fotoğrafı oldu.

        1956'da Burdur'da doğan Osman Sınav, 1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitirdi. Tekstil tasarımıyla da ilgilenen Osman Sınav, 1977'de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümü'ne kaydoldu. Osman Sınav, ayrıca aynı okulun sinema televizyon enstitüsünde de eğitim görerek 1979'da mezun oldu.

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        'Ekmek Teknesi'nin seti...

        İş hayatına; reklam ajansı Man Ajans'ta metin yazarı olarak başlayan Osman Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ila 1984 arasında Grafika Lintas adlı ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984'te Sinegraf Film Yapım / Yönetim Ltd. Şti.ni kurarak yaklaşık 500 reklam filmi ve kampanyanın yönetmenliğini yaptı.

        Osman Sınav, 1987'de 'Bir Muharririn Ölümü' ile kurgusal yapım yönetmenliğine de başlayarak, 36 TV dizisi ve sinema filmine imza attı.

        Osman Sınav, kariyeri boyunca birçok ödüle lâyık görüldü.

        Osman Sınav'ın, Tangül Sınav ile olan evliliğinden; Yusuf Ömer Sınav, Ayşegül Sınav ve Mehmet Kenan Sınav adında 3 çocuğu bulunuyor.

        Ünlülerden taziye mesajı
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        #Osman Sınav
        #Osman Sınav hayatını kaybetti
        #kurtlar vadisi
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