09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Oscar gecesi ne zaman? Oscar adayları kimler? sorusu sanatseverlerin gündeminde. Dünyanın en önemli ödüller arasında gösterilen, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ve bu yıl 92. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları arasındaki rekabet heyecanı arttırıyor. İşte 92. Oscar adayları ve Oscar gecesi ile ilgili detaylar...
OSCAR GECESİ NE ZAMAN?
Oscar Ödülleri, TSİ 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Oscar töreni Türkiye'de beIN 1 HD kanalından naklen izlenebilecek. Saat 03.00'da Kırmızı Hali geçidi yapılacak, ardından da ödüller sahiplerini bulacak.
EN İYİ FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR
Ford V Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
Parasite
EN İYİ YÖNETMEN - 2020 OSCAR
Bong Joon-ho, Parasite
Sam Mendes, 1917
Todd Phillips, Joker
Martin Scorsese, The Irishman
Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ ERKEK OYUNCU - 2020 OSCAR
Antonio Banderas, Pain and Glory
Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood
Adam Driver, Marriage Story
Joaquin Phoenix, Joker
Jonathan Pryce, The Two Popes
EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI - 2020 OSCAR
Cynthia Erivo, Harriet
Scarlett Johansson, Marriage Story
Saoirse Ronan, Little Women
Charlize Theron, Bombshell
Renée Zellweger, Judy
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI - 2020 OSCAR
Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Antony Hopkins, The Two Popes
Al Pacino, The Irishman
Joe Pesci, The Irishman
Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI - 2020 OSCAR
Kathy Bates, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell
EN İYİ UYARLAMA SENARYO ADAYLARI - 2020 OSCAR
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO ADAYLARI - 2020 OSCAR
Knives Out
Marriage Story
1917
Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood
Parasite
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR
Corpus Christi
Honeyland
Les Miserables
Pain an Glory
Parasite
YAPIM TASARIMI ADAYLARI - 2020 OSCAR
The Irishman
Jojo Rabbit
1917
Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood
Parasite
EN İYİ KURGU ADAYLARI - 2020 OSCAR
Ford V Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Parasite
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ ADAYLARI - 2020 OSCAR
The Irishman
Joker
The Lighthouse
1917
Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI ADAYLARI - 2020 OSCAR
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ SES KURGUSU ADAYLARI - 2020 OSCAR
Ford V Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
Star Wars: Rise of Skywalker
EN İYİ SES MİKSAJI ADAYLARI - 2020 OSCAR
Ad Astra
Ford V Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ ADAYLARI - 2020 OSCAR
Dcera
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAYLARI - 2020 OSCAR
Joker
Little Women
Marriage Stoy
1917
Star Wars: Rise of Skywalker
EN İYİ KISA FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbors' Window
Saira
A Sister
EN İYİ BELGESEL FİLM ADAYLARI - 2020 OSCAR
American Factory
The Cave
For Sama
Honeyland
EN İYİ KISA BELGESEL ADAYLARI - 2020 OSCAR
In the Absence
Learning to Skateboard in a Warzone
Life Overtakes Me
St. Louis Superman
Walkrun Cha-Cha
EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAYLARI - 2020 OSCAR
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King 1917
Star Wars: Rise of Skywalker
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAYLARI - 2020 OSCAR
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ ADAYLARI - 2020 OSCAR
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK ADAYLARI - 2020 OSCAR
I Can't Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4
(I'm Gonna) Love Me Again, Rocketman
I'm Standing with You, Breakthrough
Into The Unknown, Frozen II
Stand Up, Harriet
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