05 ŞUBAT 2020
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Ortanca yaş 32.4'e yükseldi

Türkiye nüfusu yaşlanıyor, nüfus artış hızı azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),verilerine göne Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Bu rakam geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelileri kapsamıyor. İkamet veya çalışma iznine sahip yabancılar ise 320 bin kişi artarak 1.5 milyon kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızı binde 14.7'den binde 13.9'a indi. Ortanca yaş, 32'den 32.4'e yükseldi. Adrese dayalı verinin yayımlanmaya başladığı 2007 yılında ortanca yaş 27.7 idi. Ortanca yaş 13 yılda yaklaşık 4.7 yıl arttı

05.02.2020 - 07:41 | Güncelleme:
Türkiye'nin nüfusu 83.2 milyon kişiye ulaştı

Türkiye nüfusu yaşlanıyor, nüfus artış hızı azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’nı açıkladı. Verilere göre  Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı veri geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelileri kapsamıyor. İkamet veya çalışma iznine sahip,  uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen  kimlik belgesi olanlar ise rakama dahil. Bu kişiler 2019 yılında 320 bin kişi (Yüzde 26.4) artarak 1.5 milyon kişi oldu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI 2018'DE YÜKSELMİŞTİ, 2019'DA GERİLEDİ

Rakamlar önemli mesajlar da veriyor:  Nüfusu yaşlanıyor. Nüfus artış hızı azalıyor. Çalışma çağındaki 100 kişinin baktığı çocuk sayısı azalırken, yaşlı sayısı artıyor. TÜİK'in son doğum istatistikleri 2018'de toplam doğurganlık hızının 1.99 çocuğa indiğini gösteriyor. Bu oran 2017'de 2.07'ydi. 2018 yılında nüfus artış hızı yüzde 1.47'ye yükselmişti, 2019'da ise yüzde 1.39'a geriledi.  

2017 YILINDA 80 MİLYONU DEVİRDİK

13 YILDA 5 YAŞ ALDIK

Artış hızı yavaşlayan Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da yükseliyor. Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olan  ortanca yaş, 32'den 32.4'e yükseldi. Verinin yayımlanmaya başladığı 2007 yılında ortanca yaş 27.7 idi. O tarihten bu yana düzenli olarak yükselen ortanca yaştaki artış 13 yılda 4.7 yılı buldu. Ortanca yaş erkeklerde 31.4'ten 31.7'ye, kadınlarda ise 32.7'den 33.1'e yükseldi. Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTIYOR

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında  yüzde 66.5 iken 2019 yılında yüzde 67.8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 23.1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise  yüzde 7.1'den yüzde 9.1'e yükseldi.

TÜİK'in İşgücü İstatistikleri'ne göre (Son olarak 10 Ocak'ta Ekim 2019 verileri açıklandı) Türkiye'de istihdam oranı yüzde 45.9, işgücüne katılma oranı  yüzde 53.  Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 34.9 seviyesinde. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı  yüzde 13.7, istihdam oranı yüzde 50.5.  

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.3, istihdam oranı yüzde 32.8.

65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 13 YILDA YÜZDE 51 ARTTI

Nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) geçilen 2007'den bu yana Türkiye'nin toplam nüfusu yüzde 17.8 arttı. 9-14 yaş arasındaki nüfustaki artış yüzde 3.05'te kalırken, 15-64 yaş arasındaki (Çalışma çağındaki nüfus) artışı yüzde 20.1 oldu. 65 yaş üstü nüfus ise yüzde 51 artış gösterdi. 

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ KADIN NÜFUS YÜZDE 10.2'YE ULAŞTI

YılToplam nüfustaki payı  (%)Erkek  (%)Kadın (%)
20077.16.18.1
20086.86.07.7
20097.06.17.9
20107.26.38.2
20117.36.48.3
20127.56.58.5
20137.76.78.7
20148.06.99.0
20158.27.29.3
20168.37.39.4
20178.57.59.6
20188.87.79.8
20199.18.010.2


SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN RİSK

Yaşlı bağımlı oranı artarken, genç bağımlılık oranı düşüyor.Toplam yaş bağımlılık oranındaki yükseliş sosyal güvenlik sistemi  için risk oluşturuyor.  Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47.4 iken 2019 yılında yüzde 47.5'e yükseldi. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı,  yüzde 34.5'ten,  yüzde 34.1'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12.9'dan yüzde 13.4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişi, 34.1 çocuğa ve 13.4 yaşlıya bakıyor.

70 YAŞ ÜZERİ NÜFUS 4.8 MİLYON

 Yaş grubuToplamErkekKadın
Toplam83.154.99741.721.13641.433.861
0-46.345.1363.254.7193.090.417
5-96.461.0393.316.6213.144.418
10-146.406.1703.288.2073.117.963
15-196.331.5943.254.8913.076.703
20-246.624.0783.392.3743.231.704
25-296.367.3113.240.6573.126.654
30-346.363.0173.221.3813.141.636
35-396.584.8433.324.7593.260.084
40-445.967.3843.016.8982.950.486
45-495.533.5592.772.8382.760.721
50-544.675.3732.367.5772.307.796
55-594.389.9972.178.4542.211.543
60-643.554.7691.754.5001.800.269
65-692.722.6721.301.3711.421.301
70-742.016.913 907.8501.109.063
75-791.308.299 560.695 747.604
80-84 817.730 323.732 493.998
85-89 497.410 192.938 304.472
90+ 187.703 50.674 137.029

70 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN YÜZDE 57.8'İ KADIN

Yaşlı nüfusta ortalama ömrün daha yüksek olması nedeniyle kadınlar ağırlıkta. Türkiye'de 70 yaş üzerinde 4 milyon 828 bin 55 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 2 milyon 35 bin 889'u erkeklerden, 2 milyon 792 bin 166'sını kadınlar oluşturuyor. Bir başka ifadeyle 70 yaş üzeri nüfusun yüzde 57.8'i kadın.

YABANCILAR ARASINDA IRAKLILAR İLK SIRADA

TÜİK'in nüfus istatistiklerine göre  Türkiye'deki yabancılar 2019 yılında 320 bin kişi (Yüzde 26.4) artarak 1.5 milyon kişi oldu. 2018 yılında 1 milyon 211 bin 34 yabancı Türkiye'de ikamet ediyordu. Bu kişilerin 601 bin 551'i erkek, 609 bin 483'ünü kadınlar omuşturuyordu.

YABANCI ERKEK SAYISI ARTTI

2019 yılında yabancı sayısı  1 milyon 531 bin 180'e yükselirken, erkek yabancıların sayısı arttı. Son durumda 777 bin 891 yabancı uyruklu erkek, 753 bin 289 yabancı uyruklu kadın Türkiye'de ikamet ediyor. Yabancılar arasında Iraklılar 313 bin 810 kişi ile ilk sırada yer alıyor.

Vatandaşlık ülkesi20182019
Toplam1.211.0341.531.180
Irak 283.934 313.810
Afganistan 120.409 152.230
Türkmenistan 68.146 133.669
Suriye 87.955 114.277
İran 68.839 92.718
Almanya 82.031 88.539
Azerbaycan 61.807 68.515
Özbekistan 34.090 44.906
Rusya Federasyonu 33.441 40.201
Mısır 26.162 31.105
Libya 19.479 24.296
Kırgızistan 19.552 23.541
Gürcistan 19.920 22.096
Filistin 15.749 21.457
Kazakistan 16.828 21.151
Ukrayna 18.471 20.228
Ürdün 11.999 19.550
Yemen 14.978 18.881
Çin 13.837 18.505
Avusturya 15.993 17.300
Somali 7.770 16.598
Fas 8.406 14.096
Birleşik Krallık 11.701 13.950
Bulgaristan 8.667 13.474
Yunanistan 6.245 11.866
Cezayir 4.930 9.247
Amerika Birleşik Devletleri 7.658 9.111
Pakistan 5.379 8.330
Nijerya 5.045 8.212
Moldova 8.500 8.070
Hollanda 5.699 6.518
Endonezya 4.538 6.078
Lübnan 2.758 4.778
Suudi Arabistan 3.488 4.770
Tacikistan 3.621 4.652
Filipinler 3.295 3.751
Sudan 2.118 3.741
Tunus 2.470 3.604
Etiyopya 1.647 3.581
Fransa 3.089 3.444
Kuveyt 1.285 3.247
Güney Kore 3.093 3.148
Danimarka 2.776 3.067
Arnavutluk 3.047 3.003
İsveç 1.793 2.630
Hindistan 2.748 2.528
Belarus 2.296 2.501
Norveç 1.764 2.358
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2.380 2.280
İtalya 1.957 2.146
Kanada 1.568 2.144
Nepal 2.816 1.879
Romanya 1.804 1.873
Senegal 1.357 1.864
Kuzey Makedonya 1.984 1.861
Kosova 1.853 1.852
Cibuti  740 1.803
Ermenistan 1.580 1.760
Belçika 1.397 1.659
Tayland 1.236 1.602
Moğolistan 1.269 1.546
Japonya 1.492 1.529
Bangladeş  948 1.401
İspanya 1.065 1.320
Diğer ülkeler 1.035 1.315
Sırbistan 1.289 1.312
Uganda  668 1.304
Gana 1.001 1.286
Eritre  590 1.247
Çad  576 1.193
Kamerun  862 1.188
Bosna Hersek 1 133 1.141
Polonya  925 1.053
Brezilya  814 1.026
İsviçre  884 1.013
Malezya  746  939
Avustralya  814  938
Güney Afrika Cumhuriyeti  695  926
İsrail  557  848
Finlandiya  635  816
Kenya  554  797
Kongo Demokratik Cumhuriyeti  368  740
Katar  372  676
İrlanda  555  668
Angola  64  637
Moritanya  387  632
Mali  474  620
Gambiya  281  606
Gine  469  590
Kolombiya  402  558
Litvanya  498  545
Küba  264  528
Tanzanya  410  496
Kotdivuar  322  465
Macaristan  358  434
Vatansız  320  394
Karadağ  421  388
Çekya  341  380
Meksika  313  375
Burkina Faso  281  365
Nijer  236  307
Portekiz  270  273
Zambiya  211  266
Bahreyn  186  265
Zimbabve  158  255
Letonya  233  251
Birleşik Arap Emirlikleri  126  247
Slovakya  209  232
Yeni Zelanda  201  232
Ruanda  175  231
Venezuela  161  231
Burundi  196  230
Dominika  123  221
Kongo  166  219
Tayvan  166  205
Togo  132  205
Hırvatistan  170  183
Benin  142  183
Sierra Leone  128  172
Estonya  139  171
Haiti  90  160
Sri Lanka  97  158
Komorlar  127  152
Myanmar  134  151
Gine Bissau  120  150
Vietnam  159  146
Dominik Cumhuriyeti  110  145
Arjantin  111  142
Saint Kitts ve Nevis  156  137
Gabon  90  129
Güney Sudan  89  128
Singapur  115  128
Liberya  110  123
Peru  91  123
Slovenya  109  118
Madagaskar  120  114
Bilinmeyen  108  111

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER DAHİL DEĞİL

Türkiye'deki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 571 bin kişi olduğu açıklanmıştı.   

KÖYLER BOŞALIYOR

Türkiye'de 2018 yılında yüzde 92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında yüzde 92.8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7'den yüzde 7.2'ye düştü. Köylü sayısındaki azalış 2013 yılında 30 ilde belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasıyla hız kazanmıştı. 2011 yılında 23.2 olan köy ve beldelerdeki nüfus 2019'da 7.2'ye indi.

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