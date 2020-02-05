Türkiye'nin nüfusu 83.2 milyon kişiye ulaştı

Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye nüfusu yaşlanıyor, nüfus artış hızı azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’nı açıkladı. Verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı veri geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelileri kapsamıyor. İkamet veya çalışma iznine sahip, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olanlar ise rakama dahil. Bu kişiler 2019 yılında 320 bin kişi (Yüzde 26.4) artarak 1.5 milyon kişi oldu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI 2018'DE YÜKSELMİŞTİ, 2019'DA GERİLEDİ



Rakamlar önemli mesajlar da veriyor: Nüfusu yaşlanıyor. Nüfus artış hızı azalıyor. Çalışma çağındaki 100 kişinin baktığı çocuk sayısı azalırken, yaşlı sayısı artıyor. TÜİK'in son doğum istatistikleri 2018'de toplam doğurganlık hızının 1.99 çocuğa indiğini gösteriyor. Bu oran 2017'de 2.07'ydi. 2018 yılında nüfus artış hızı yüzde 1.47'ye yükselmişti, 2019'da ise yüzde 1.39'a geriledi.

2017 YILINDA 80 MİLYONU DEVİRDİK

13 YILDA 5 YAŞ ALDIK

Artış hızı yavaşlayan Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da yükseliyor. Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olan ortanca yaş, 32'den 32.4'e yükseldi. Verinin yayımlanmaya başladığı 2007 yılında ortanca yaş 27.7 idi. O tarihten bu yana düzenli olarak yükselen ortanca yaştaki artış 13 yılda 4.7 yılı buldu. Ortanca yaş erkeklerde 31.4'ten 31.7'ye, kadınlarda ise 32.7'den 33.1'e yükseldi. Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTIYOR

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken 2019 yılında yüzde 67.8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 23.1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 9.1'e yükseldi.

TÜİK'in İşgücü İstatistikleri'ne göre (Son olarak 10 Ocak'ta Ekim 2019 verileri açıklandı) Türkiye'de istihdam oranı yüzde 45.9, işgücüne katılma oranı yüzde 53. Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 34.9 seviyesinde. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13.7, istihdam oranı yüzde 50.5.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.3, istihdam oranı yüzde 32.8.

65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 13 YILDA YÜZDE 51 ARTTI

Nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) geçilen 2007'den bu yana Türkiye'nin toplam nüfusu yüzde 17.8 arttı. 9-14 yaş arasındaki nüfustaki artış yüzde 3.05'te kalırken, 15-64 yaş arasındaki (Çalışma çağındaki nüfus) artışı yüzde 20.1 oldu. 65 yaş üstü nüfus ise yüzde 51 artış gösterdi.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ KADIN NÜFUS YÜZDE 10.2'YE ULAŞTI

Yıl Toplam nüfustaki payı (%) Erkek (%) Kadın (%) 2007 7.1 6.1 8.1 2008 6.8 6.0 7.7 2009 7.0 6.1 7.9 2010 7.2 6.3 8.2 2011 7.3 6.4 8.3 2012 7.5 6.5 8.5 2013 7.7 6.7 8.7 2014 8.0 6.9 9.0 2015 8.2 7.2 9.3 2016 8.3 7.3 9.4 2017 8.5 7.5 9.6 2018 8.8 7.7 9.8 2019 9.1 8.0 10.2



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN RİSK

Yaşlı bağımlı oranı artarken, genç bağımlılık oranı düşüyor.Toplam yaş bağımlılık oranındaki yükseliş sosyal güvenlik sistemi için risk oluşturuyor. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47.4 iken 2019 yılında yüzde 47.5'e yükseldi. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34.5'ten, yüzde 34.1'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12.9'dan yüzde 13.4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişi, 34.1 çocuğa ve 13.4 yaşlıya bakıyor.

70 YAŞ ÜZERİ NÜFUS 4.8 MİLYON

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın Toplam 83.154.997 41.721.136 41.433.861 0-4 6.345.136 3.254.719 3.090.417 5-9 6.461.039 3.316.621 3.144.418 10-14 6.406.170 3.288.207 3.117.963 15-19 6.331.594 3.254.891 3.076.703 20-24 6.624.078 3.392.374 3.231.704 25-29 6.367.311 3.240.657 3.126.654 30-34 6.363.017 3.221.381 3.141.636 35-39 6.584.843 3.324.759 3.260.084 40-44 5.967.384 3.016.898 2.950.486 45-49 5.533.559 2.772.838 2.760.721 50-54 4.675.373 2.367.577 2.307.796 55-59 4.389.997 2.178.454 2.211.543 60-64 3.554.769 1.754.500 1.800.269 65-69 2.722.672 1.301.371 1.421.301 70-74 2.016.913 907.850 1.109.063 75-79 1.308.299 560.695 747.604 80-84 817.730 323.732 493.998 85-89 497.410 192.938 304.472 90+ 187.703 50.674 137.029

70 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN YÜZDE 57.8'İ KADIN

Yaşlı nüfusta ortalama ömrün daha yüksek olması nedeniyle kadınlar ağırlıkta. Türkiye'de 70 yaş üzerinde 4 milyon 828 bin 55 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 2 milyon 35 bin 889'u erkeklerden, 2 milyon 792 bin 166'sını kadınlar oluşturuyor. Bir başka ifadeyle 70 yaş üzeri nüfusun yüzde 57.8'i kadın.

YABANCILAR ARASINDA IRAKLILAR İLK SIRADA

TÜİK'in nüfus istatistiklerine göre Türkiye'deki yabancılar 2019 yılında 320 bin kişi (Yüzde 26.4) artarak 1.5 milyon kişi oldu. 2018 yılında 1 milyon 211 bin 34 yabancı Türkiye'de ikamet ediyordu. Bu kişilerin 601 bin 551'i erkek, 609 bin 483'ünü kadınlar omuşturuyordu.

YABANCI ERKEK SAYISI ARTTI

2019 yılında yabancı sayısı 1 milyon 531 bin 180'e yükselirken, erkek yabancıların sayısı arttı. Son durumda 777 bin 891 yabancı uyruklu erkek, 753 bin 289 yabancı uyruklu kadın Türkiye'de ikamet ediyor. Yabancılar arasında Iraklılar 313 bin 810 kişi ile ilk sırada yer alıyor.

Vatandaşlık ülkesi 2018 2019 Toplam 1.211.034 1.531.180 Irak 283.934 313.810 Afganistan 120.409 152.230 Türkmenistan 68.146 133.669 Suriye 87.955 114.277 İran 68.839 92.718 Almanya 82.031 88.539 Azerbaycan 61.807 68.515 Özbekistan 34.090 44.906 Rusya Federasyonu 33.441 40.201 Mısır 26.162 31.105 Libya 19.479 24.296 Kırgızistan 19.552 23.541 Gürcistan 19.920 22.096 Filistin 15.749 21.457 Kazakistan 16.828 21.151 Ukrayna 18.471 20.228 Ürdün 11.999 19.550 Yemen 14.978 18.881 Çin 13.837 18.505 Avusturya 15.993 17.300 Somali 7.770 16.598 Fas 8.406 14.096 Birleşik Krallık 11.701 13.950 Bulgaristan 8.667 13.474 Yunanistan 6.245 11.866 Cezayir 4.930 9.247 Amerika Birleşik Devletleri 7.658 9.111 Pakistan 5.379 8.330 Nijerya 5.045 8.212 Moldova 8.500 8.070 Hollanda 5.699 6.518 Endonezya 4.538 6.078 Lübnan 2.758 4.778 Suudi Arabistan 3.488 4.770 Tacikistan 3.621 4.652 Filipinler 3.295 3.751 Sudan 2.118 3.741 Tunus 2.470 3.604 Etiyopya 1.647 3.581 Fransa 3.089 3.444 Kuveyt 1.285 3.247 Güney Kore 3.093 3.148 Danimarka 2.776 3.067 Arnavutluk 3.047 3.003 İsveç 1.793 2.630 Hindistan 2.748 2.528 Belarus 2.296 2.501 Norveç 1.764 2.358 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2.380 2.280 İtalya 1.957 2.146 Kanada 1.568 2.144 Nepal 2.816 1.879 Romanya 1.804 1.873 Senegal 1.357 1.864 Kuzey Makedonya 1.984 1.861 Kosova 1.853 1.852 Cibuti 740 1.803 Ermenistan 1.580 1.760 Belçika 1.397 1.659 Tayland 1.236 1.602 Moğolistan 1.269 1.546 Japonya 1.492 1.529 Bangladeş 948 1.401 İspanya 1.065 1.320 Diğer ülkeler 1.035 1.315 Sırbistan 1.289 1.312 Uganda 668 1.304 Gana 1.001 1.286 Eritre 590 1.247 Çad 576 1.193 Kamerun 862 1.188 Bosna Hersek 1 133 1.141 Polonya 925 1.053 Brezilya 814 1.026 İsviçre 884 1.013 Malezya 746 939 Avustralya 814 938 Güney Afrika Cumhuriyeti 695 926 İsrail 557 848 Finlandiya 635 816 Kenya 554 797 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 368 740 Katar 372 676 İrlanda 555 668 Angola 64 637 Moritanya 387 632 Mali 474 620 Gambiya 281 606 Gine 469 590 Kolombiya 402 558 Litvanya 498 545 Küba 264 528 Tanzanya 410 496 Kotdivuar 322 465 Macaristan 358 434 Vatansız 320 394 Karadağ 421 388 Çekya 341 380 Meksika 313 375 Burkina Faso 281 365 Nijer 236 307 Portekiz 270 273 Zambiya 211 266 Bahreyn 186 265 Zimbabve 158 255 Letonya 233 251 Birleşik Arap Emirlikleri 126 247 Slovakya 209 232 Yeni Zelanda 201 232 Ruanda 175 231 Venezuela 161 231 Burundi 196 230 Dominika 123 221 Kongo 166 219 Tayvan 166 205 Togo 132 205 Hırvatistan 170 183 Benin 142 183 Sierra Leone 128 172 Estonya 139 171 Haiti 90 160 Sri Lanka 97 158 Komorlar 127 152 Myanmar 134 151 Gine Bissau 120 150 Vietnam 159 146 Dominik Cumhuriyeti 110 145 Arjantin 111 142 Saint Kitts ve Nevis 156 137 Gabon 90 129 Güney Sudan 89 128 Singapur 115 128 Liberya 110 123 Peru 91 123 Slovenya 109 118 Madagaskar 120 114 Bilinmeyen 108 111

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER DAHİL DEĞİL

Türkiye'deki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 571 bin kişi olduğu açıklanmıştı.

KÖYLER BOŞALIYOR



Türkiye'de 2018 yılında yüzde 92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında yüzde 92.8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7'den yüzde 7.2'ye düştü. Köylü sayısındaki azalış 2013 yılında 30 ilde belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasıyla hız kazanmıştı. 2011 yılında 23.2 olan köy ve beldelerdeki nüfus 2019'da 7.2'ye indi.