Türkiye'nin nüfusu 83.2 milyon kişiye ulaştı

05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye nüfusu yaşlanıyor, nüfus artış hızı azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’nı açıkladı. Verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı veri geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelileri kapsamıyor. İkamet veya çalışma iznine sahip, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olanlar ise rakama dahil. Bu kişiler 2019 yılında 320 bin kişi (Yüzde 26.4) artarak 1.5 milyon kişi oldu.
NÜFUS ARTIŞ HIZI 2018'DE YÜKSELMİŞTİ, 2019'DA GERİLEDİ
Rakamlar önemli mesajlar da veriyor: Nüfusu yaşlanıyor. Nüfus artış hızı azalıyor. Çalışma çağındaki 100 kişinin baktığı çocuk sayısı azalırken, yaşlı sayısı artıyor. TÜİK'in son doğum istatistikleri 2018'de toplam doğurganlık hızının 1.99 çocuğa indiğini gösteriyor. Bu oran 2017'de 2.07'ydi. 2018 yılında nüfus artış hızı yüzde 1.47'ye yükselmişti, 2019'da ise yüzde 1.39'a geriledi.
2017 YILINDA 80 MİLYONU DEVİRDİK
13 YILDA 5 YAŞ ALDIK
Artış hızı yavaşlayan Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da yükseliyor. Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olan ortanca yaş, 32'den 32.4'e yükseldi. Verinin yayımlanmaya başladığı 2007 yılında ortanca yaş 27.7 idi. O tarihten bu yana düzenli olarak yükselen ortanca yaştaki artış 13 yılda 4.7 yılı buldu. Ortanca yaş erkeklerde 31.4'ten 31.7'ye, kadınlarda ise 32.7'den 33.1'e yükseldi. Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTIYOR
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken 2019 yılında yüzde 67.8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 23.1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 9.1'e yükseldi.
TÜİK'in İşgücü İstatistikleri'ne göre (Son olarak 10 Ocak'ta Ekim 2019 verileri açıklandı) Türkiye'de istihdam oranı yüzde 45.9, işgücüne katılma oranı yüzde 53. Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 34.9 seviyesinde. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13.7, istihdam oranı yüzde 50.5.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.3, istihdam oranı yüzde 32.8.
65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 13 YILDA YÜZDE 51 ARTTI
Nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) geçilen 2007'den bu yana Türkiye'nin toplam nüfusu yüzde 17.8 arttı. 9-14 yaş arasındaki nüfustaki artış yüzde 3.05'te kalırken, 15-64 yaş arasındaki (Çalışma çağındaki nüfus) artışı yüzde 20.1 oldu. 65 yaş üstü nüfus ise yüzde 51 artış gösterdi.
65 YAŞ ÜZERİNDEKİ KADIN NÜFUS YÜZDE 10.2'YE ULAŞTI
|Yıl
|Toplam nüfustaki payı (%)
|Erkek (%)
|Kadın (%)
|2007
|7.1
|6.1
|8.1
|2008
|6.8
|6.0
|7.7
|2009
|7.0
|6.1
|7.9
|2010
|7.2
|6.3
|8.2
|2011
|7.3
|6.4
|8.3
|2012
|7.5
|6.5
|8.5
|2013
|7.7
|6.7
|8.7
|2014
|8.0
|6.9
|9.0
|2015
|8.2
|7.2
|9.3
|2016
|8.3
|7.3
|9.4
|2017
|8.5
|7.5
|9.6
|2018
|8.8
|7.7
|9.8
|2019
|9.1
|8.0
|10.2
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN RİSK
Yaşlı bağımlı oranı artarken, genç bağımlılık oranı düşüyor.Toplam yaş bağımlılık oranındaki yükseliş sosyal güvenlik sistemi için risk oluşturuyor. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47.4 iken 2019 yılında yüzde 47.5'e yükseldi. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34.5'ten, yüzde 34.1'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12.9'dan yüzde 13.4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişi, 34.1 çocuğa ve 13.4 yaşlıya bakıyor.
70 YAŞ ÜZERİ NÜFUS 4.8 MİLYON
|Yaş grubu
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Toplam
|83.154.997
|41.721.136
|41.433.861
|0-4
|6.345.136
|3.254.719
|3.090.417
|5-9
|6.461.039
|3.316.621
|3.144.418
|10-14
|6.406.170
|3.288.207
|3.117.963
|15-19
|6.331.594
|3.254.891
|3.076.703
|20-24
|6.624.078
|3.392.374
|3.231.704
|25-29
|6.367.311
|3.240.657
|3.126.654
|30-34
|6.363.017
|3.221.381
|3.141.636
|35-39
|6.584.843
|3.324.759
|3.260.084
|40-44
|5.967.384
|3.016.898
|2.950.486
|45-49
|5.533.559
|2.772.838
|2.760.721
|50-54
|4.675.373
|2.367.577
|2.307.796
|55-59
|4.389.997
|2.178.454
|2.211.543
|60-64
|3.554.769
|1.754.500
|1.800.269
|65-69
|2.722.672
|1.301.371
|1.421.301
|70-74
|2.016.913
|907.850
|1.109.063
|75-79
|1.308.299
|560.695
|747.604
|80-84
|817.730
|323.732
|493.998
|85-89
|497.410
|192.938
|304.472
|90+
|187.703
|50.674
|137.029
70 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN YÜZDE 57.8'İ KADIN
Yaşlı nüfusta ortalama ömrün daha yüksek olması nedeniyle kadınlar ağırlıkta. Türkiye'de 70 yaş üzerinde 4 milyon 828 bin 55 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 2 milyon 35 bin 889'u erkeklerden, 2 milyon 792 bin 166'sını kadınlar oluşturuyor. Bir başka ifadeyle 70 yaş üzeri nüfusun yüzde 57.8'i kadın.
YABANCILAR ARASINDA IRAKLILAR İLK SIRADA
TÜİK'in nüfus istatistiklerine göre Türkiye'deki yabancılar 2019 yılında 320 bin kişi (Yüzde 26.4) artarak 1.5 milyon kişi oldu. 2018 yılında 1 milyon 211 bin 34 yabancı Türkiye'de ikamet ediyordu. Bu kişilerin 601 bin 551'i erkek, 609 bin 483'ünü kadınlar omuşturuyordu.
YABANCI ERKEK SAYISI ARTTI
2019 yılında yabancı sayısı 1 milyon 531 bin 180'e yükselirken, erkek yabancıların sayısı arttı. Son durumda 777 bin 891 yabancı uyruklu erkek, 753 bin 289 yabancı uyruklu kadın Türkiye'de ikamet ediyor. Yabancılar arasında Iraklılar 313 bin 810 kişi ile ilk sırada yer alıyor.
|Vatandaşlık ülkesi
|2018
|2019
|Toplam
|1.211.034
|1.531.180
|Irak
|283.934
|313.810
|Afganistan
|120.409
|152.230
|Türkmenistan
|68.146
|133.669
|Suriye
|87.955
|114.277
|İran
|68.839
|92.718
|Almanya
|82.031
|88.539
|Azerbaycan
|61.807
|68.515
|Özbekistan
|34.090
|44.906
|Rusya Federasyonu
|33.441
|40.201
|Mısır
|26.162
|31.105
|Libya
|19.479
|24.296
|Kırgızistan
|19.552
|23.541
|Gürcistan
|19.920
|22.096
|Filistin
|15.749
|21.457
|Kazakistan
|16.828
|21.151
|Ukrayna
|18.471
|20.228
|Ürdün
|11.999
|19.550
|Yemen
|14.978
|18.881
|Çin
|13.837
|18.505
|Avusturya
|15.993
|17.300
|Somali
|7.770
|16.598
|Fas
|8.406
|14.096
|Birleşik Krallık
|11.701
|13.950
|Bulgaristan
|8.667
|13.474
|Yunanistan
|6.245
|11.866
|Cezayir
|4.930
|9.247
|Amerika Birleşik Devletleri
|7.658
|9.111
|Pakistan
|5.379
|8.330
|Nijerya
|5.045
|8.212
|Moldova
|8.500
|8.070
|Hollanda
|5.699
|6.518
|Endonezya
|4.538
|6.078
|Lübnan
|2.758
|4.778
|Suudi Arabistan
|3.488
|4.770
|Tacikistan
|3.621
|4.652
|Filipinler
|3.295
|3.751
|Sudan
|2.118
|3.741
|Tunus
|2.470
|3.604
|Etiyopya
|1.647
|3.581
|Fransa
|3.089
|3.444
|Kuveyt
|1.285
|3.247
|Güney Kore
|3.093
|3.148
|Danimarka
|2.776
|3.067
|Arnavutluk
|3.047
|3.003
|İsveç
|1.793
|2.630
|Hindistan
|2.748
|2.528
|Belarus
|2.296
|2.501
|Norveç
|1.764
|2.358
|Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
|2.380
|2.280
|İtalya
|1.957
|2.146
|Kanada
|1.568
|2.144
|Nepal
|2.816
|1.879
|Romanya
|1.804
|1.873
|Senegal
|1.357
|1.864
|Kuzey Makedonya
|1.984
|1.861
|Kosova
|1.853
|1.852
|Cibuti
|740
|1.803
|Ermenistan
|1.580
|1.760
|Belçika
|1.397
|1.659
|Tayland
|1.236
|1.602
|Moğolistan
|1.269
|1.546
|Japonya
|1.492
|1.529
|Bangladeş
|948
|1.401
|İspanya
|1.065
|1.320
|Diğer ülkeler
|1.035
|1.315
|Sırbistan
|1.289
|1.312
|Uganda
|668
|1.304
|Gana
|1.001
|1.286
|Eritre
|590
|1.247
|Çad
|576
|1.193
|Kamerun
|862
|1.188
|Bosna Hersek
|1 133
|1.141
|Polonya
|925
|1.053
|Brezilya
|814
|1.026
|İsviçre
|884
|1.013
|Malezya
|746
|939
|Avustralya
|814
|938
|Güney Afrika Cumhuriyeti
|695
|926
|İsrail
|557
|848
|Finlandiya
|635
|816
|Kenya
|554
|797
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|368
|740
|Katar
|372
|676
|İrlanda
|555
|668
|Angola
|64
|637
|Moritanya
|387
|632
|Mali
|474
|620
|Gambiya
|281
|606
|Gine
|469
|590
|Kolombiya
|402
|558
|Litvanya
|498
|545
|Küba
|264
|528
|Tanzanya
|410
|496
|Kotdivuar
|322
|465
|Macaristan
|358
|434
|Vatansız
|320
|394
|Karadağ
|421
|388
|Çekya
|341
|380
|Meksika
|313
|375
|Burkina Faso
|281
|365
|Nijer
|236
|307
|Portekiz
|270
|273
|Zambiya
|211
|266
|Bahreyn
|186
|265
|Zimbabve
|158
|255
|Letonya
|233
|251
|Birleşik Arap Emirlikleri
|126
|247
|Slovakya
|209
|232
|Yeni Zelanda
|201
|232
|Ruanda
|175
|231
|Venezuela
|161
|231
|Burundi
|196
|230
|Dominika
|123
|221
|Kongo
|166
|219
|Tayvan
|166
|205
|Togo
|132
|205
|Hırvatistan
|170
|183
|Benin
|142
|183
|Sierra Leone
|128
|172
|Estonya
|139
|171
|Haiti
|90
|160
|Sri Lanka
|97
|158
|Komorlar
|127
|152
|Myanmar
|134
|151
|Gine Bissau
|120
|150
|Vietnam
|159
|146
|Dominik Cumhuriyeti
|110
|145
|Arjantin
|111
|142
|Saint Kitts ve Nevis
|156
|137
|Gabon
|90
|129
|Güney Sudan
|89
|128
|Singapur
|115
|128
|Liberya
|110
|123
|Peru
|91
|123
|Slovenya
|109
|118
|Madagaskar
|120
|114
|Bilinmeyen
|108
|111
GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER DAHİL DEĞİL
Türkiye'deki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 571 bin kişi olduğu açıklanmıştı.
KÖYLER BOŞALIYOR
Türkiye'de 2018 yılında yüzde 92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında yüzde 92.8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7'den yüzde 7.2'ye düştü. Köylü sayısındaki azalış 2013 yılında 30 ilde belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasıyla hız kazanmıştı. 2011 yılında 23.2 olan köy ve beldelerdeki nüfus 2019'da 7.2'ye indi.
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